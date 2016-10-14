Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock programını kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 189 hakim savcıdan kentte bulunanların yakalanması için operasyon düzenlendi.
Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.
Bu kapsamda 11 hakim ve savcının arandığı belirtildi.
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