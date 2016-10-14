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'cü 19 hakim ve savcı yakalandı

nın yürüttüğü Fetullahçı Terör Örgütü () soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen hakim ve savcılardan 19'u İstanbul'da yakalandı.

FETÖcü 19 hakim ve savcı yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, nca, ByLock programını kullandıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkarılan 189 hakim savcıdan kentte bulunanların yakalanması için operasyon düzenlendi.

Operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

Bu kapsamda 11 hakim ve savcının arandığı belirtildi.
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 18:03
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