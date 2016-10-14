FETÖ zanlısından bombalı eylem planı!

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, 22 Eylül'de FETÖ ile irtibatlı olduğu belirlenen vakıf, dernek, eğitim kurumları ve yurtlara yönelik operasyon başlatıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, toplam 65 kişiye yönelik gözaltı kararının bulunduğu operasyonda, OHAL kararnamesi kapsamında kapatılması kararlaştırılan Kimse Yok mu Derneğinin yöneticilerinden olduğu belirlenen eski astsubay Ümit Özen de yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Özen, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Nevşehir Cezaevine gönderildi.

BOMBALI EYLEM NOTLARI

Eski astsubay Ümit Özen'in evindeki aramada, bir deftere el yazısıyla yazılmış, TNT'den patlayıcı yapılışı ile molotofkokteyli ve el yapımı patlayıcı hazırlanışına dair notlar bulundu.

Bombanın hazırlanmasına dair bilgilerin yer aldığı nottaki "Bina giriş çıkışlarına dair iyi bir analiz yapılması, zamanlamanın hesaplanması, canlıya zarar riskinin hesaplanması, hedefe mesajın ne olması gerektiği, iyi eleman seçimi" gibi ifadeler dikkati çekti.

15 TEMMUZ'A İŞARET

Ümit Özen'in evinde ele geçirilen kağıtlar arasında 15 Temmuz'a işaret eden bir not da bulundu. Küçük bir kağıda el yazısıyla yazılmış notta, "Tereddüt yok, taviz yok. Anadolu'dan küfrün kökü kazınacak. 15 Tem 2016 cuma" ifadesinin yer aldığı kaydedildi.

Ele geçirilen başka bir kağıtta ise tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği ve telefonların PTT kanalıyla yapılması gerektiğine ilişkin yazılar bulundu.

Özen, ifadesinde, bunların günlük şahsi notları olduğunu söylediği bildirildi.