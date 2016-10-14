Fedakar Z'ana'

Türkiye, çocuk gelinlerle ilgili düğmeye bastı. Hem devlet hem de sivil toplum örgütlerinin aracılığıyla kampanyalar başlatıldı. Çalışmalar sürdükçe ortaya acı dolu hikayeler çıktı. Onlardan biri de Zana Turan'dı (23). Ağrı'da dünyaya gelen Turan, 1996 yılında ailesi ile İzmir'e göçtü. İlkokul 3'üncü sınıftayken okuldan alındı. Babasıyla hurda toplamaya başladı. 15 yaşına geldiğinde ise ailesinin zoruyla kendisinden 15 yaş büyük olan akrabasıyla evlendirildi. Evliliğinin ilk gününden itibaren eşinden hep dayak yedi. 18 yaşındayken de hamile kaldı. Gebeliğinin ilerleyen aylarında bebeğinde bir problem olduğunu öğrendi. Buna rağmen çocuğundan vazgeçmedi. Spastik doğan kızına Nisa adını verdi. Ancak eşi kızına bakamayacağını söyledi. Bunun üzerine Zana, eşinden boşandı. Engelli kızıyla bir başına kalan genç kadın yeni bir hayat kurma kararı aldı. Maddi ve manevi tüm zorluklara rağmen Buca'da bir kapıcı dairesine kiracı olarak taşındı. Kızının sürekli nöbet geçirdiğini belirten Turan, Nisa'nın tedavisi için özel bir yüksek yağ diyeti olan "Ketojenik diyet"inin umut olabileceğini söyledi. Nöbetlerin diyetle tedavi edilmesinin ardından, cerrahi müdahalelerle de fiziksel iyileşmenin gerçekleşeceğine inandığını aktaran Turan, şöyle devam etti: "Devlet Nisa'nın mamasını, bezini veriyor. Çok şükür borçlarımı da ödedim. Evde bakım parası ile 300 lira da nafaka alıyorum ama yetmiyor tabii. Kira var. Çalışamıyorum çünkü nöbetleri olduğu için kimse kızıma bakmak istemiyor. Kızımın mutluluğu her şeyden önemli. Onun bakımını aksatmadan çalışabileceğim bir iş istiyorum."