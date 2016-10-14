Fedakar Z'ana'

Zana Turan, 15 yaşında kendisinden 15 yaş büyük akrabasıyla evelndirildi. Hep dayak yedi. Eşi engelli doğan kızını istemedi. O ise boşanmayak arar verdi. Kiracı olarak bir kapıcı dairesine yerleşti. Tek hayali de evladına bakabileceği bir işti...
Türkiye, çocuk gelinlerle ilgili düğmeye bastı. Hem devlet hemde sivil toplum örgütlerininaracılığıyla kampanyalar başlatıldı. Çalışmalar sürdükçe ortaya acı dolu hikayeler çıktı. Onlardan biri de Zana Turan'dı (23). Ağrı'da dünyaya gelen Turan, 1996 yılında ailesi ile İzmir'e göçtü. İlkokul 3'üncü sınıftayken okuldan alındı. Babasıyla hurda toplamaya başladı. 15 yaşına geldiğinde ise ailesinin zoruyla kendisinden 15 yaş büyük olan akrabasıyla evlendirildi. Evliliğinin ilk gününden itibaren eşinden hep dayak yedi. 18 yaşındayken de hamile kaldı. Gebeliğinin ilerleyen aylarındabebeğinde bir problem olduğunuöğrendi. Buna rağmen çocuğundanvazgeçmedi. Spastik doğan kızına Nisa adını verdi. Ancak eşi kızına bakamayacağını söyledi. Bunun üzerine Zana, eşinden boşandı. Engelli kızıyla bir başına kalan genç kadın yeni bir hayat kurma kararı aldı. Maddi vemanevi tüm zorluklara rağmenBuca'da bir kapıcı dairesine kiracıolarak taşındı. Kızının sürekli nöbet geçirdiğini belirten Turan, Nisa'nın tedavisi için özel bir yüksek yağ diyeti olan "Ketojenik diyet"inin umut olabileceğini söyledi. Nöbetlerin diyetle tedavi edilmesinin ardından, cerrahi müdahalelerle de fiziksel iyileşmenin gerçekleşeceğine inandığını aktaran Turan, şöyle devam etti: "DevletNisa'nın mamasını, bezini veriyor. Çok şükür borçlarımı da ödedim. Evde bakım parası ile 300 lira da nafaka alıyorum ama yetmiyor tabii. Kira var. Çalışamıyorum çünkü nöbetleri olduğu için kimse kızıma bakmak istemiyor. Kızımın mutluluğu her şeydenönemli. Onun bakımını aksatmadançalışabileceğim bir iş istiyorum."
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