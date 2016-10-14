Fazıl Say davasında skandal gerekçe!

İstanbul Cumhuriyet Basavcılığı, Fazıl Say hakkında "Yavşak, hırsız, adi ve şaklaban" gibi hakaretler içeren twitter mesajları nedeniyle "Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri alenen aşağılama" suçlamasıyla 1.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açmış, dönemin İstanbul 19. Sulh Ceza Hakimi Hulusi Pur Fazıl Say'ı 10 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

BERAATIN GEREKÇESİ YAZILDI

Yargıtay, Say'ın paylaşımlarının düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine karar vererek yerel mahkemenin kararını 26 Ekim 2015'de bozmuştu.Dosya Yargıtay'ın bozma kararı üzerine İstanbul 71. Asliye Ceza Mahkemesi'ne geri dönmüş yeniden yapılan yargılama sonucu Fazıl Say beraat etmişti. Bozma ilamına uyulmasına karar veren mahkeme, suçun yasal unsurları oluşmadığını iddia etmişti.

ÖZGÜRLÜKMÜŞ

Mahkemenin bu kararına ilişkin gerekçeli karar açıkladı. 9 sayfalık kararda Fazıl Say'ın "Yavşak, hırsız, adi ve şaklaban"şeklindeki sözleri düşünce özgürlüğü ve ifade hürriyeti kapsamında nitelendirildi. Söz konusu mesajların halkın bir kesimin benimsediği dini değerleri aşağılamak amacıyla yazıldığının kabulü zorlamayı gerektirdiği iddia edildi. Mahkeme İslam dinien açık hakaret içerikli sözlerin özgürlük kapsamında kalması gerektiğine işaret ederek, kararda, "Özgürlük esas kısıtlama istinaidir" ifadelerine yer verdi.

Fazıl Say Twitter hesabından "Irmaklarından şaraplar akacak diyorsun, cenneti ala meyhane midir? Her müminine 2 huri vereceğim diyorsun, cenneti ala kerhane midir? Bilmem farkettiniz mi ama nerde yavşak adi magazinci hırsız şaklaban varsa hepsi allahçı, bu bir paradoks mu?" şeklinde mesaj paylaşmıştı. (Sabah)