  1. 'Uyan aşkım’
  2. Paralar yattı!

Evli mutlu çocuklu

Yüz nakli olan , Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’ndeki ekibi unutmadı. Minik kızı Hira ve eşi Esma ile birlikte Antalya’ya ziyarete gitti...

Evli mutlu çocuklu
Üç yıl önce Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın ailesi tarafından bağışlanan yüzü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından 'e nakledildi. Yeni bir hayata başlayan Sert, hastanede tanıştığı Esma Akyurt (29) ile 21 Aralık 2014'te Bursa'da evlendi. İnegöl'e yerleşen çiftin 26 Ocak'ta 'Hira Emine' adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Mutlu çift kızları Hira ile birlikte Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne giderek Doç. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaret etti. Bu arada rutin kontrollerini de yaptıran Recep Sert, "Her şey yolunda, hocamla da görüştüm. Bir zamanlar hayalini kuramadığım mutluluğu yaşıyorum. Yüz ve çene nakli oldum. Evlendim, yuva kurdum. Allah'a şükrediyorum, dünyalar güzeli bir de çocuğum oldu" dedi. Esma Sert ise "Ne diyebilirim ki, mutluluğumuz katlanarak artıyor" diye konuştu.
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