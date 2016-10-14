Evli mutlu çocuklu

Üç yıl önce Polonyalı turist Andrzej Kucza'nın ailesi tarafından bağışlanan yüzü, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından Recep Sert'e nakledildi. Yeni bir hayata başlayan Sert, hastanede tanıştığı Esma Akyurt (29) ile 21 Aralık 2014'te Bursa'da evlendi. İnegöl'e yerleşen çiftin 26Ocak'ta 'Hira Emine' adını verdiklerikızları dünyaya geldi. Mutlu çiftkızları Hira ile birlikte AkdenizÜniversitesi Hastanesi'ne giderekDoç. Dr. Özlenen Özkan'ı ziyaretetti. Bu arada rutin kontrollerinide yaptıran Recep Sert, "Herşey yolunda, hocamla dagörüştüm. Bir zamanlar hayalinikuramadığım mutluluğuyaşıyorum. Yüz ve çene nakli oldum. Evlendim, yuva kurdum. Allah'a şükrediyorum, dünyalar güzeli bir de çocuğum oldu" dedi. Esma Sert ise "Ne diyebilirim ki, mutluluğumuz katlanarak artıyor" diye konuştu.
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