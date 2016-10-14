Erdoğan: Birkaç haftaya yeni uygulamalar geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , Konya'da vatandaşlara hitabında FETÖ operasyonlarına ilişkin şunları söyledi:

"Bu yapının içinde olanlardan 15 Temmuz'dan sonra gerçek anlamda pişmanlık duyan pek az kişi olduğunu görüyoruz. Ne diyordum ben meydanlarda, 'Tabanı ibadet, ortası ticaret, tavanı ihanet.' Aynen böyle oldu mu? Oldu. Ama bir şey daha diyordum, neydi o? 'İnlerine gireceğiz.' Girdik mi? Ama daha bitmedi, daha devam ediyoruz. Kaçacak delik arayacaklar. Şimdi yeni uygulamalar geliyor. Bu yeni uygulamaların adımlarını da atacağız, fazla sürmez. Şöyle birkaç hafta içerisinde bunları da göreceksiniz. Eğer bu milletin evladı olduklarını kabul ediyorlarsa, gereğini yapacaklar. Eğer bu milletin evladı değillerse gereğini biz yapacağız."

"ASIL MAĞDUR ŞEHİTLERİMİZİN YAKINLARI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bazıları diyor ki '15 Temmuz'un ardından yapılan operasyonlarda ölçü çok geniş tutuluyor. Çok fazla insan mağdur ediliyor.' Kusura bakmasınlar, kimse mağdur edebiyatı yapmasın. Asıl mağdurlar 241 şehidimizin yakınları. Asıl mağdurlar, 2 bin 194 gazimizin yakınları. Katillerin yakınları mı mağdur? Bu ülkeyi bu hale sokanların yakınları mı mağdur? Bu ne mantık, böyle şey olabilir mi? Şu anda yapılan işlemler 15 Temmuz gibi bir ihanet karşısında yapılabileceklerin asgarisidir." diye konuştu.