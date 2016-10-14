Dedektif noter

Olay geçen yıl İstanbul Fatih'te yaşandı. Cerrahpaşa'da yaşayannoter Mehmet Ali A.'nın evinegündüz vakti giren hırsızlar 100 binlira değerindeki ziynet eşyalarınıçaldı. Mehmet Ali A., bir dedektif gibiçevredeki bütün güvenlik kameragörüntülerini topladı. Görüntüleri tek tek inceleyen noter, 3 kadının öğle saatlerinde evine girdiklerini ve yarım saat sonra çıktıklarını gördü. Görüntülerle birlikte polise başvuran noter şikayetçi oldu. Görüntülerdeki 3 kadının peşine düşen polis ekipleri, kısa süre içinde şüpheli Özlem T. (22) ve Aysel I.'yı (28) yakaladı.
9 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ
Diğer şüpheli Meryem Ç. (20) Mecidiyeköy'de bir AVM'de polislerin şok baskınıyla kıskıvrak yakalandı. İfadelerinde, Kayseri'de yaşadıklarını belirten 3 kadın, suçlamaları reddetti. Mehmet Ali A. ise ifadesinde, "100 bin lira değerinde ziynet eşyam çalındı. 36 yıllık altınlardı ve hepsi annemden yadigardı. Manevi değeri çok büyüktü. Evime girip her yeri dağıtmışlar. Şikayetçiyim" dedi. Konuyla ilgili soruşturmasını tamamlayan savcılık, 3 kadın hakkında 'hırsızlık ve konut dokunulmazlığı ihlali' suçlarından 3 yıl 6 aydan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Dava önümüzdeki günlerde Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
Hırsızlar gündüz vakti Mehmet Ali A.'nın evine girdi. Anne yadigarı bütün ziynet eşyalarını çalıp kaçtı. Polis bu görüntülerden eşgallerini belirledi.
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