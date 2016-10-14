IRAK ve Suriye'de DEAŞ'le mücadele ediyor bahanesiyle dünya genelinde meşruiyet kazandırılmaya çalışılan terör örgütü PKK ve PYD'nin, Sincar - Kobani hattında 'güvenli geçiş' koridoru açarak, Musul operasyonu öncesinde bu kentteki 12 bin DEAŞ'lıdan 7 binini Rakka'ya ulaştırdığı ortaya çıktı. Bölgedeki yerel yöneticiler, son bir ayda gruplar halinde DEAŞ'lıların önce Irak'ta PKK'nın kontrolündeki Sincar'dan, sonra Suriye'de PYD'nin olduğu hattan Rakka'ya geçtiğini söyledi.

HAŞDİ ŞABİ ETKİN

Daha önce Irak yönetiminden Şii milisler Haşdi Şabi üzerinden para ve silah yardımı aldığı ortaya çıkan terör örgütü PKK'nın kirli bir oyunu daha ortaya çıktı. Musul Operasyonuna Bağdat yönetiminin isteği doğrultusunda Haşdi Şabi maskesi ve kontrolü altında gireceği ortaya çıkan PKK, bölgeden çıkan DEAŞ'lı teröristlere eskortluk ediyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgilere göre; Musul'dan çıkan DEAŞ'lı teröristler, PKK'nın oluşturduğu güvenlik koridorunu kullanarak Sincar ve Deyrizor üzerinden Rakka'ya ulaşıyor. Böylece, Irak-Suriye sınırında, Musul'un 20 km batısında Sincar-Telafer bölgesinden Suriye'de Münbiç'e kadar Fırat'ın Doğusu'nda kesintisiz PKK-PYD kuşağı oluştu. Irak hükümeti, üç yıl önce Musul'u DEAŞ'a terk ederken Suriye sınırındaki Sincar ve Telafer'den de ordusunu çekerek bölgeyi terör örgütü PKK'ya bırakmıştı.

BAŞİKA TEK ENGEL

Irak'ta Musul'un üç yıl önce terör örgütü DEAŞ tarafından işgali ve şimdi gündeme gelen kurtarma operasyonu, Irak Şii hükümeti, DEAŞ, PKK, PYD ve 'üst aklın' Türkiye'nin güneyine çekmek istediği Şii-PKK kuşağı setine dair işbirliğini de ortaya çıkardı. Irak ordusu, savaşmadan terk ettiği Musul'a şimdi Şii milisler ve PKK ile dönerek kentteki Sünni Türkmen-Arap dengesini ve Türkiye'nin yumuşak gücünü bölgeden silme ve İran-Irak-Suriye hattında 'Şii hilal'in üst ucunu kurma derdinde. Önündeki tek engel ise Musul yolunu tutan Türkiye'nin Başika askeri kampı ve yetiştirdiği 4 bin kişilik yerel Musul askerleri.

'ÖRGÜT HALA KULLANIŞLI'

Genelkurmay Başkanlığı eski İç Güvenlik subayı emekli Tuğgeneral ve Kemerburgaz Üniversitesi güvenlik uzmanı Doç. Dr. Fahri Erenel, Musul-Rakka hattında yaşananların ABD'nin DEAŞ'ı hala kullanışlı bir terör örgütü olarak gördüğünün ispatı olduğunu söyledi. Erenel, "Binlerce DEAŞ'lı teröristin PKK-PYD kontrolündeki bölgelerden geçerek Suriye'de Rakka'ya ulaşmasına şaşırmamalı. ABD, üst akıl olarak DEAŞ'ı da PKK'yı da kullanıyor. Musul'da işi biten DEAŞ'lıların Rakka'ya geçişi sağlanıyor çünkü DEAŞ'ın şu anda bitmesi istenmiyor. Bu yolla hem PKK-PYD'nin meşrutiyeti korunmuş olacak hem de Rakka'dan Cerablus ve Türkiye'ye DEAŞ saldırılarının yönelmesi ve Türkiye'nin enerjisinin tüketilmesi sağlanmış olacak" diye konuştu