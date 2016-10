Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Konya'ta toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "(Fırat Kalkanı Harekatı) Bu milletin güvenlik güçlerini herkes bilecek. Kimdir bilecek? Koalisyon güçleri şu anda bizimle beraber hareket ediyor, eyvallah. Koalisyon güçleri neden PYD ile neden YPG ile hareket ediyor, işte bunu anlamakta zorlanıyoruz. Bu koalisyon güçlerinin hemen hemen tamamına yakını bizimle dost. 63 ülke var koalisyon güçlerinin içinde, hele hele NATO ülkeleri var ki bunların stratejik ortağı biziz. Bunların bir terör örgütüyle beraber olmasını anlayamıyoruz. Şu anda teröristleri eğitenleri anlamakta zorlanıyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları;

Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 30 defa Konya'yı ziyaret ettim ve her seferinde gönlüm rahatlayarak ayrıldım. Bugün burada 42 açılış ve temel atma törenleri gerçekleştireceğiz. Bu lafla olmaz kardeşlerim bu yürek işidir.



15 TEMMUZ'UN GALİBİ BU MİLLET

15 temmuz niye oldu? 15 Temmuz işte bu hizmetleri hazmedemeyenlerin operasyonudur. 15 Temmuz Türkiye'yi bir vagon olarak görmek ve göstermek isteyenlerin operasyonudur. Ne ile vurdular benim kardeşlerimi? Bizim uçaklarımızla, bizim silahlarımızla. 241 şehidimiz var. 2194 gazimiz var. O akşam o bombaları yağdıranlar zannettiler ki güçlüler, F-16'lar güçlü, tanklar toplar silahlar güçlü. Bilmiyorlardı ki yer yüzündeki güç Allah'ın halifesi olan insandadır. yeter ki o insanlar şahadet makamında yürüsün. Biz milletimizle iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz. 15 Temmuz'un galibi bu aziz millettir.



LİDER TAŞIN ARDINA SAKLANIRSA...

Şimdi konuşuyorlar, neymiş 3. darbe gelecekmiş. Bir tane ukala kendini bilmez köşesinden bir şeyler yazıyor. Ne diyor şair, yürüyeceksin millet yürüyecek arkandan. 15 Temmuz bunun en güzel ifadesi oldu. Birileri başka şeyler söyledi neymiş Almanya'ya iltica. Bilmiyorlar ki biz terbiyemizi alırken şöyle aldık, eğer lider taşın altına saklanırsa, millet dağın ardına saklanır.



BU ÜLKENİN GÜVENLİK GÜCÜNÜ HERKES BİLECEK

2002 yılından bu yana Türkiye'nin yaşadığı badireleri şöyle bir gözden geçirelim. Bismillah deyip göreve başladık. Irak krizi ile başlayan, danıştay krizi ile devam eden süreçleri dönemin cumhurbaşkanının çıkardığı zorluklara rağmen devam ettik. Davos'u hatırlarsınız, Mavi Marmara'nın saldırıya uğraması. 7 Şubat MİT krizi ile artık varlığı iyice hissedilen bir kuşatma ile çok ciddi mücadele başlattık. Çok dile getirmiyorduk ama çok ciddi bir mücadele veriyorduk.2013 yılında ilk önce Gezi, sonra 17-25 Aralık girişimleri ile her şey biraz daha yerine oturdu.Bölücü örgütün hiç bir izahı olmayan şekilde ülkemize nasıl saldırdığını unutmadık. DAEŞ'te bu kervana katıldı. Gaziantep'te 14 yaşında bir yavruya Messi forması giydirip üzerine canlı bombayı bağladılar. 56 kardeşimizi şehit ettiler.O güne kadar sustuk ama artık sondu. Cerablus'a girdik. Bu milletin güvenlik güçlerini herkes bilecek.



DAEŞ'İ YENEMİYORSAK BU İŞİ BIRAKALIM

Koalisyon güçleri neden PYD ve YPG ile hareket ediyor. Bunu anlamakta zorluk çekiyoruz. Şuanda teröristleri eğitenleri anlamakta zorlanıyoruz. Koalisyon güçlerinin içinde yer alanlar siz DAEŞ'le mücadeleyi YPG ve PYD ile değil 63 ülke ile halledin. Eğer 63 ülke DAEŞ'i halledemiyorsa biz yöneticiler olarak görevi bırakalım.Burada bir tuzak var, tuzak başka. Oyun bizim üzerimizde oynanıyor. Kusura bakmasınlar biz bu oyuna ne Suriye'de ne de Irak'ta izin vermeyeceğiz.



YAZIKLAR OLSUN

Ne diyorlar terör örgütlerine yardıma devam edeceğiz.(Hillary Clinton) Yazıklar olsun. Senin NATO'daki ortağın YPG mi PYD mi? Eğer bizsek adımı bizle atacaksın. Biz bu işi bitiririz.



YENİ UYGULAMALAR GELİYOR, BİR KAÇ HAFTA İÇİNDE GÖRÜRSÜNÜZ

Bu yapının içinde olanlardan 15 Temmuz'dan sonra gerçek anlamda pişmanlık duyan çok az kişinin olduğunu görüyorum. İnlerine gireceğiz dedik, girdik. Ama bitmedi. Kaçacak delik arayacaklar. Şimdi yeni uygulamalar geliyor. Birkaç hafta içinde göreceksiniz.



İDAM DÜZENLEMESİ HAKLI BİR TALEP, BATI KARIŞAMAZ

Şimdi idam diyorlar bu haklı bir taleptir. Batı ne derse desin beni ilgelendirmiyor. Ben milletime bakarım. Bunun kararını parlamento verir. Benim milletim parlementoya çağrısını yapıyor idam diyor. Bana gelirse ben onaylarım. Ben 241 şehidimizi, bu katilleri unutamam bedelini unutmamam.Bu konuda batı konuşamaz. Kimse mağdur edebiyatı yapmasın asıl mağdur şehit ve gazilerimizin yakınlarıdır.

'TÜRKİYE'NİN KİMSENİN TOPRAĞINDA, KİMSENİN EGEMENLİĞİNDE GÖZÜ YOKTUR'

"Terör örgütleri üzerinden bölgemizi yeniden yapılandırmaya çalışanları ikaz ediyoruz." diyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Her kim FETÖ'yü kucağında taşıyorsa, bu örgütün eninde sonunda zehrini oraya da akıtacağını bilmelidir. Her kim PKK'yı kucağında taşıyorsa bu örgütün bir gün orada da patlayacağını bilmelidir. Her kim DEAŞ'ı el altından destekliyorsa, bu örgütün mutlaka kendi başlarına da musallat olacağını bilmelidir. Bizim terör örgütlerinin tamamını da ilkeli bir duruşla reddetmemizin gerisinde işte bu 35 yıllık tecrübe yatmaktadır. Türkiye'nin kimsenin toprağında, kimsenin egemenliğinde gözü yoktur."

'KOALİSYON GÜÇLERİ EĞER TÜRKİYE'Yİ İSTEMİYORLARSA B PLANIMIZ DEVREYE GİRER'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz Irak'ta Irak'ın birliği beraberliği için koalisyon güçleri içerisinde yerimizi almakta kararlıyız. Koalisyon güçleri eğer Türkiye'yi istemiyorlarsa B planımız devreye girer. O da olmuyorsa C planımız devreye girer. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir kabile devleti değildir. Bunu böyle bilsinler." dedi.