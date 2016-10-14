Ankara'dan Konya'ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı için tarihi bedesten içinde bulunan Kapu Camisi'ne geçti. Burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Erdoğan, cami girişinde kendisini bekleyenlerle selamlaştı.

Erdoğan, cuma namazını makam aracında birlikte geldiği AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu ile kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı ve ilgililer de eşlik etti.

Cuma namazının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan beraberindekilerle yürüyerek valiliğe geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Konya programı kapsamında valiliği ziyaret edecek, toplu açılış töreninde halka hitap edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyareti sonrasında Meram Belediyesi hizmet binasının açılışını da yapacak olan Erdoğan, Hilton Otel'de sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle akşam yemeğinde bir araya gelecek.