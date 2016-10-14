  1. Kahraman şehidimize ne yapsak az
  2. Başkanlık 2017’de

’de deprem

’de krizi, Murat Hazinedar’ın disipline sevk edilmesiyle sonuçlandı. Kararla, parti ikiye bölündü...

CHP’de deprem
CHP'de dün depremi yaşandı. Uzun süredir milletvekilleri Aykut Erdoğdu, İlhan Cihaner, PM üyesi Mehmet Ali Çelebi gibi isimler arasında yaşanan söz düellosu disiplinle sonuçlandı. Gerek FETÖ'nün darbe girişimi gününde yapılan PM toplantısında gerekse de geçen ay yapılan PM toplantısında Erdoğdu ve Cihaner, parti tabanında sıkıntıya yol açan "Hazinedar'ı disipline sevk edin" talebinde bulunmuştu.

KILIÇDAROĞLU DA ŞAŞKIN
Cihaner'in de aralarında olduğu yerel yönetimlerle ilgili üçlü komisyonun hakkında rapor hazırladığı Hazinedar ise kendisini suçlayan isimlerle ilgili 'çete' suçlamasında bulunmuş ve gerek CHP gerekse de Beşiktaş Belediyesi'nde 'FETÖ benzeri bir çete yapılanması' olduğunu iddia etmişti. CHP kulislerinde ise Kılıçdaroğlu'nun Hazinedar'ın annesi adına yaptırdığı okulun açılışına katılması destek olarak yorumlanmıştı. Dsiplin kararıyla birlikte CHP'de "Hazinedar'ı destekleyenler" ve "karşı çıkanlar" diye ikiye bölündü.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar