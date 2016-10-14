CHP’de deprem

CHP'de dün Beşiktaş depremi yaşandı. Uzun süredir CHP milletvekilleri Aykut Erdoğdu,İlhan Cihaner, PM üyesi MehmetAli Çelebi gibi isimler arasında yaşanan söz düellosu disiplinle sonuçlandı. Gerek FETÖ'nün darbe girişimi gününde yapılan PM toplantısında gerekse de geçen ay yapılan PM toplantısında Erdoğdu ve Cihaner, parti tabanında sıkıntıya yol açan "Hazinedar'ıdisipline sevk edin" talebinde bulunmuştu.
KILIÇDAROĞLU DA ŞAŞKIN
Cihaner'in de aralarında olduğu yerel yönetimlerle ilgili üçlü komisyonun hakkında rapor hazırladığı Hazinedar ise kendisini suçlayan isimlerle ilgili 'çete' suçlamasında bulunmuş ve gerek CHP gerekse de Beşiktaş Belediyesi'nde 'FETÖ benzeri bir çete yapılanması' olduğunu iddia etmişti. CHP kulislerinde ise Kılıçdaroğlu'nun Hazinedar'ın annesi adına yaptırdığı okulun açılışına katılması destek olarak yorumlanmıştı. Dsiplin kararıyla birlikte CHP'de "Hazinedar'ı destekleyenler" ve "karşı çıkanlar" diye ikiye bölündü.
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