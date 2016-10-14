Çavuşoğlu açıkladı: FETÖ'cü 3 terörist teslim edildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne bağlı 30 yataklı Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma, Tedavi ve Eğitim Merkezi'nin (AMATEM) açılış törenine katıldı.
Burada bir konuşma yapan Bakan Çavuşoğlu, FETÖ ile mücadelenin içeride ve dışarıda sonuna kadar sürdürüleceğini söyledi. Yunanistan'a kaçan FETÖ üyelerinin sığınma taleplerinin reddedildiğini aktaran Bakan Çavuşoğlu, şöyle konuştu: "1'i kaldı, diğer 7'sinin sığınma talebi mahkeme tarafından reddedildi. Bir an evvvel onu getirmek için çalışıyoruz. Dün Körfez İşbirliği Konseyi FETÖ'yü terör listesine aldı. Önümüzdeki hafta içinde salı- çarşamba günü İslam İşbirliği Dışişleri Bakanları toplantısı kardeş Özbekistan'da gerçekleşecek. İnşallah 58 üyeli ve birçok gözlemci üyesi de var.
İslam İşbirliği Teşkilatı da FETÖ'yü terör listesine alacak. Şu anda taslak hazır, üst düzey uzmanlar toplantısında kabul edildi ve dün gece Malezya'dan 3 teröristi teslim aldık. Şunu bilsinler nerede olurlarsa olsunlar, ülkemize bu acıyı yaşatanlara hesabını yargı önünde soracağız, onları yargıya teslim edeceğiz. Türkiye'de de yurtdışında nerede olursa olsun alıp getirip yargıya teslim edeceğiz. Er ya da geç FETÖ'yü de Türkiye'ye getireceğiz. Bundan kaçamaz, bunun için mücadelemizi sürdürüyoruz. Önümüzdeki günlerde adalet bakanımız Washington'a gidiyor. İlave belge ve delillerle beraber bazı temaslarda bulunacak."
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