Bukalemun taktiği...

Dış Ekonomik İlişkilerKurulu (DEİK), ticaret yapmakiçin gittikleri 60 ülkede FETÖihanetini deşifre etti. Buna göreFETÖ'ye ait Afrika'daki okullarbaşta olmak üzere birçok okul eldeğiştirilerek ABD ve Avrupalışirketlere satıldı. DEİK Senegalİş Konseyi Başkanı İhsan Şahin,"Dünya üzerinde bu okullar veişletmelerin hızla isim değiştirdiğive kamufle edildikleri bir süreçyaşanıyor. ABD ve Avrupalışirketler buraları alaraktabelalarını değiştiriyor, ancakfonksiyon ve işlemlerinde birdeğişiklik olmuyor. Okullaradokunulmazlık kazandırıyorlar"dedi.
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