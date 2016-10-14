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Bukalemun taktiği...

Bukalemun taktiği...
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), ticaret yapmak için gittikleri 60 ülkede FETÖ ihanetini deşifre etti. Buna göre FETÖ'ye ait Afrika'daki okullar başta olmak üzere birçok okul el değiştirilerek ve şirketlere satıldı. DEİK Senegal İş Konseyi Başkanı , "Dünya üzerinde bu okullar ve işletmelerin hızla isim değiştirdiği ve kamufle edildikleri bir süreç yaşanıyor. ABD ve Avrupalı şirketler buraları alarak tabelalarını değiştiriyor, ancak fonksiyon ve işlemlerinde bir değişiklik olmuyor. Okullara dokunulmazlık kazandırıyorlar" dedi.

BARIŞ ŞİMŞEK
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