Boğaz köprülerinden kaçak geçişe büyük ceza

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, UKOME kararına aykırı olarak 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden kaçak geçiş yapan araçlara 17 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren 500 lira idari para cezası uygulama işlemine başlanacak.

Kaçak geçiş yaptığı kamera sistemlerince tespit edilen araçlara, Otoyol Ana Kontrol Merkezi tarafından Kabahatler Kanununa göre tebligat gönderilecek.