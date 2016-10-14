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Boğaz köprülerinden kaçak geçişe büyük ceza

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararlarına aykırı olarak ve ’nden kaçak geçiş yapan araçlara pazartesi gününden itibaren 500 lira idari para cezası verilecek.

Boğaz köprülerinden kaçak geçişe büyük ceza

Karayolları Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, UKOME kararına aykırı olarak ve 'nden kaçak geçiş yapan araçlara 17 Ekim 2016 Pazartesi günü saat 00.00'dan itibaren 500 lira idari para cezası uygulama işlemine başlanacak.

Kaçak geçiş yaptığı kamera sistemlerince tespit edilen araçlara, Otoyol Ana Kontrol Merkezi tarafından Kabahatler Kanununa göre tebligat gönderilecek.
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 19:49
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