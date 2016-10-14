Başkanlık 2017’de

BAKANLARI ATAYACAK
Başkan yürütmenin başı olacak. Devlet Başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil edecek. Anayasa'daki Cumhurbaşkanı seçilme şartları aynen korunacak. Yani Başkan seçilmek için de 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapma şartı aranacak. Mevcut Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri Başkan'a geçecek. Yani Başkan tıpkı Cumhurbaşkanı gibi kanunları onaylayacak, kanunların anayasaya aykırılık iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne dava açabilecek. Milletlerarası anlaşmaları yayımlayacak. Üst düzey kamu görevlilerini atayacak veya görevlerine son verebilecek. Sürekli hastalık ve kocama sebebiyle bazı kişi- lerin cezalarını kaldırabilecek. Bakanları Başkan atayacak, Başkan görevden alacak. Bakanlar, Meclis dışından atanacak. Başkan genel siyasetin yürütülmesinde ihtiyaç duyduğu konularda Başkanlık kararnamesi çıkarabilecek. Milletvekilleri, Başkanın çıkardığı kararnamelerin iptali için salt çoğunlukla Anayasa Mahkemesi'ne başvurabilecek. Başkan yönetmelik de çıkarabilecek. Bunun için mevcut anayasada çok fazla değişiklik yerine 'Cumhurbaşkanı' ifadesinin yerine 'Başkan' ifadesinin getirilmesi de gündeme gelecek. Mevcut parlamenter sistemdeki Meclis'in yetkileri devam edecek. Meclis yasa çıkaracak, bütçeyi onaylayacak, para basılmasına ve savaş ilanına karar verecek, Miletler arası anlaşmaları onaylayacak, yürütmeyi denetleyecek.
BARAJ KALKIYOR
Mevcut sistemde Cumhurbaşkanı'nın hiçbir sorumluluğu bulunmuyor. Cumhurbaşkanları 'vatana ihanet dışında' hiçbir suçtan yargılanamıyor. Ama seçilecek Başkan yaptığı bütün işlerden tıpkı Başbakan ve bakanlar gibi sorumlu olacak. Başkan hakkında yaptıkları işlerden dolayı Meclis'te milletvekillerini 3'te ikisinin teklifi ile soruşturma açılabilecek, yine milletvekillerinin dörtte üç çoğunluğu ile yargılanabilecek. Başkanlık Sistemi gelmesinin ardından Siyasi Partiler Yasası ve Seçim Kanunu da yeniden revize edilecek. Yüzde 10 olan seçim barajı 'sıfır' olacak. Böylece her siyasi görüş Meclis'te temsil edilebilecek. 85 olan seçim çevresi yerine 550 seçim çevresi olacak. Seçmenle teması iyi kuran vekil seçilecek. Böylece milletvekilleri aday olabilmek için siyasi partilerin genel merkezlerinin kapısını aşındırmayacak.
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