Başbakan Yıldırım'dan darp edilen müezzine ziyaret

Başbakan Binali Yıldırım, cuma namazını Narlıdere'deki Kutlu Kılınç Camisi'nde kıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sela okuyan cami müezzini Mehmet Kuzgun'a yapılan saldırı nedeniyle Başbakan Yıldırım'ın bu camiyi seçtiği öğrenildi. Darbe girişiminin ardından okunan selalara tepki gösteren vatandaşların darp ettiği Kuzgun'u görev yaptığı camide ziyaret eden Başbakan Yıldırım, burada kendisiyle bir süre sohbet edip, "Geçmiş olsun" dileğini iletti.



