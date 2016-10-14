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Başbakan Yıldırım'dan darp edilen müezzine ziyaret

, 15 Temmuz gecesi İzmir’de sela okunan camiyi basıp, camları kırılan ve müezzinin darp edildiği camiide cuma namazını kıldı.

Başbakan Yıldırımdan darp edilen müezzine ziyaret

, cuma namazını Narlıdere'deki Kutlu Kılınç Camisi'nde kıldı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından sela okuyan cami müezzini Mehmet Kuzgun'a yapılan saldırı nedeniyle Başbakan Yıldırım'ın bu camiyi seçtiği öğrenildi. Darbe girişiminin ardından okunan selalara tepki gösteren vatandaşların darp ettiği Kuzgun'u görev yaptığı camide ziyaret eden Başbakan Yıldırım, burada kendisiyle bir süre sohbet edip, "Geçmiş olsun" dileğini iletti.
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 21:47
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