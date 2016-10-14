Bakan Bozdağ'dan referandum açıklaması!

Bakan Bozdağ Gülen'in iadesi konusunda ABD'nin adeta elebaşını vermemek için delil beklediğini ve iade gerçekleşmezse ilişkilerin eskisi gibi olmayacağını söyledi.Adalet Bakanı Bozdağ ABD ziyaretiyle ve amacıyla ilgili sorulatı yanıtladı.



TRT Haber'de yer alan bilgiye göre FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade talebi konusuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bozdağ "İade etmezlerse Türkiye-ABD ilişkisinin bugünkü gibi olmayacağı çok açık" dedi.



VERMEK İÇİN DEĞİL VERMEMEK İÇİN DELİL İSTİYORLAR

15 Temmuz sonrası FETÖ elebaşı Gülen'i iade etmemek için süreci yavaşlatan ABD'nin bu tutumuna işaret eden Adalet Bakanı Bozdağ, "Gülen'in talimatıyla darbe teşebbüsü olduğu net. Vermemek için delile ihtiyaç duyuyorlar" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ katıldığı canlı yayında Başkanlık sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında yaptığı konuşmaya değinen Bakan Bozdağ,"Sayın Bahçeli'nin konuşmasını canlı dinledim. Benim anladığım şu Sayın Bahçeli Başkanlık tartışmalarını ülke gündeminden çıkarmak istiyor. Bunun yolu da halka sormaktır. AK Parti'nin gücü yetmiyor, sayımız yetmiyor bu belli. Sayın Bahçeli neden Meclis'e gelmesini istedi o zaman. Benim Sayın Bahçeli'nin Meclis'te destek çıkacağı şeklinde bir algım oluştu. Demek ki 330'a tamamlanıp, halka gidilecek. Ha halk hayır derse biz bu defteri kapatıp kaldırırız." dedi.

BAHÇELİ'Yİ VAZGEÇİRMEYE ÇALIŞIYORLAR

MHP'den daha sonra gelen açıklamaların sorulması üzerine Bakan Bozdağ şunları söyledi;



"Bahçeli'nin sözleri bu şekilde okunur. Ama şimdi siyasilerden gelen yorumlara baktığınızda Bahçeli'ye akıl veriyorlar. Ben böyle demedim diye çark edebilirsin diyerek vazgeçirmeye çalışıyorlar.Sayın Bahçeli ne söylediğini bilen birisidir. Bahçeli gibi zeki bir insan bu tavsiyeyi verenler de haksızlık yapıyorlar. "

REFERANDUM NE ZAMAN OLUR?

Bakan Bozdağ olası referandumun ne zaman yapılacağı sorusuna ise "Referandum 2017 içerisinde yapılabilir. MHP ve AK Parti anlaşırsa 2017 başında referandum sandığını görebilirz." şeklinde cevap verdi.