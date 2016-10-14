Bakan Albayrak: Demir yumruğumuzu başlarına vuracağız

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin hem yatırımlarına hem de tüm terör örgütlerine karşı mücadelesine devam edeceğini belirterek, "Özellikle son birkaç haftadır terör kisvesi altında ülkeyi karıştırmaya çalışan odakların amacı insanımızı yıldırmak, sözüm ona korkutmak. İş o kadar birileri tarafından çığrından çıkarılmaya çalışılıyor ki, artık siyasi kişilere kadar uzanacak bir alçaklık içine girenlerin başlarına demir yumruğumuzu vuracağız." dedi.

Bakan Albayrak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz'ın da katıldığı CLK Enerji Kars Çağrı Merkezi açılışında konuştu.

Açılışın hayırlı olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Albayrak, mayıs ayında elektrik dağıtım sektör toplantısında tüketici memnuniyeti adına önemli kararlar alındığını ve söz konusu açılışın bu stratejide atılan önemli adımlardan biri olduğunu ifade etti.

Albayrak, AK Parti iktidarında enerji sektöründe çok önemli adımlar attıklarını ve halkın kalite standardını çok iyi bir noktaya getirmek için gerekli adımları atmaya devam ettiklerini vurguladı. Bu anlamda mayıs ayındaki toplantının da bir milat oluşturduğunu belirten Albayrak, bu yatırımlarla hem kamunun, hem tüketicinin hem de şirketlerin kazanacağına dikkati çekti.

Açılışı yapılan merkezin hem Kars'a sağlayacağı istihdam hem de tüketici memnuniyeti açısından önemli olduğunu vurgulayan Albayrak, "Enerji hayattır diyoruz. Türkiye'nin ekonomik büyümesinin dinamolarından biri olan enerji sektöründe Ak Parti iktidarımızda çok önemli adımlar atıyoruz, atmaya devam edeceğiz. Daha büyük yatırımların başarılması noktasında sorumluluklar da getiriyor. Burada bize ve sektördeki tüm paydaşlara ayrı bir yük getiriyor. Sadece elektrik değil, petrol, gaz dağıtım, iletim, altyapı, nükleer gibi birçok alanda çok önemli adımlar atıyoruz, atacağız." diye konuştu.

Albayrak, bu çerçevede enerji maliyetlerini düşürmek için de bir performans ortaya koyacaklarına değinerek, ilk defa bir iktidarın kıştan önce doğalgaz fiyatına indirim uyguladığını hatırlattı.

"Durmak yok çalışmaya devam edeceğiz, enerji maliyetlerini düşürme noktasında çalışmalarımız sürecek." diyen Albayrak, Türkiye'nin sadece 780 bin kilometrekare içinde değil, sınırlarının ötesinde de stratejik işbirliği anlaşmaları yaptığını aktardı.

Bakan Albayrak, Türkiye'nin rolünün artık bölgesini aştığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Özellikle son bir haftadır gerçekleştirdiğimiz 23. Dünya Enerji Kongresi en başarılı kongrelerden biri oldu. Bunun birçok anlamı var. Sadece 15 Temmuz Türkiyesi açısından, ülkenin içinde bulunduğu iklim açısından değil, aynı zamanda Türkiye'nin enerji sektöründe bölgede önemli adımlar atılacağının sinyallerini de verdik. Kalben seven insanlar mutlu oluyordur, mutlu olmayanlar vardır. Malumunuz uzun yıllardır özelikle son dönemde Türkiye 2023, 2053 ve 2071 hedefleri çerçevesinde kendine büyük çıtalar belirledi. Cumhurbaşkanımız liderliğinde büyük idealler koydu, 79 milyon olarak özelikle 15 Temmuz'dan sonra yek vücut olarak kenetlenmiş bir şekilde hedeflere ilerliyoruz. Birileri bundan rahatsız olacak mı? Olacak. Darbe yapacak korkutacak. Biz korkacak mıyız? Korkmayacağız. 17-25 Aralık yapacak, yılacak mıyız? Yok. Dünyada ne kadar terör örgütü varsa üzerimize salacak, geri adım atmayacağız. Özellikle son birkaç haftadır terör kisvesi altında ülkeyi karıştırmaya çalışan odakların amacı insanımızı yıldırmak, sözüm ona korkutmak. İş o kadar birileri tarafından çığrından çıkarılmaya çalışılıyor ki, artık siyasi kişilere kadar uzanacak bir alçaklık içine girenlerin başlarına demir yumruğumuzu vuracağız. İktidar olarak sonuna kadar gideceğimizden kimsenin şüphesi olmasın."

"BÜYÜK DOĞUMLAR BÜYÜK SANCILARLA GELİR"

Son 40 yıldır birileri tarafından özellikle beslenen, son 1 yıldır yüzleri ortaya çıkan terör örgütü PKK başta olmak üzere tüm bu yapının ilişkili kurumlarına kökleri kazınarak cevap vereceklerini vurgulayan Albayrak, "Din diyanet sömürüsü altında, kahpeliğin, haysiyetsizliğin en adiliğini ortaya koyan, 15 Temmuz'da yüzünü gösteren FETÖ'ye karşı da sonuna kadar mücadele ederek gerekli cevabı vereceğiz. Bizler çok rahatız, ülkemizin başında çok ama çok güçlü bir lider var, güçlü bir siyasi irade var. Her ne yaparlarsa yapsınlar her ne şeytanın aklına bile gelmeyecek alçaklığı yaparlarsa yapsınlar, inandığımız davadan vazgeçmeyeceğiz, bu millete hizmetten, hak yolundan dönmeyeceğiz." diye konuştu.

Albayrak, Türk halkının da duruşuyla, söylemiyle demokrasi ruhuyla özgürlüğüne nasıl sahip çıkılması gerektiğini bütün dünyaya gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

"Büyük doğumlar büyük sancılarla gelir. Coğrafyamız sancılar içinde. Dünya enerji kaynaklarından petrol ve gazın yüzde 60'ından fazlası bu coğrafyada, milyonlarca insanın öldüğü göç etmek durumunda kaldığı bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu bize iktidarımıza ayrı bir sorumluluk daha yüklüyor, bu çerçevede eskisinden daha fazla çalışmaya devam edeceğiz. Bu ve benzeri açılışlarla Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine taşımaya devam edeceğiz. Enerji arz güvenliğinde önümüzdeki süreçte çok daha büyük ve güzel gelişmelere şahit olacaksınız. İmzaladığımız anlaşmaların ete kemiğe bürünmesiye Türkiye'nin artık başka bir kimliğe dönüştüğüne şahit olacağız."

Açılışın ardından Bakan Albayrak ve beraberindeki heyet, Kars Kalesi'ni gezerek Vali Rahmi Doğan'dan bilgi aldı.