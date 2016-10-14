Aşk-ı memnu cinayetine ömürlük ceza!

Antalya'da kapıcılık yapan 39 yaşındaki Üzeyir Kaya, 3 Şubat 2013'te Boğaçayı kenarında başına balta ile vurulup, benzin dökülerek yakılmış halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, teknik ve fiziki takip sonunda cinayeti Kaya'nın eşi Nezahat Kaya (29) ile aşk yaşayan yeğeni Yahya Kaya'nın (22) işlediğini belirledi. Yahya Kaya'nın Facebook hesabında amcasının ölümünün ardından "40 yaşını göremeden göçtün ya bu dünyadan, bir şey diyemiyorum. Allah rahmet eylesin canım arkadaşım, kardeşim, amcam, her şeyim" yazdığı belirlendi. Gözaltına alınan yenge ve yeğen tutuklanırken, cinayeti soğukkanlılıkla anlatan Yahya Kaya, yengesi ile uzun süredir ilişkisi olduğunu itiraf etti. Antalya 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya dün tutuklu sanıklar Nezahat Kaya ve Yahya Kaya katıldı. Savcı mütalaasında Yahya Kaya ve azmettirici olduğu belirlenen Nezahat Kaya'nın ağırlaştırılmış ömür boyu cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme başkanı duruşmayı 26 Ekim tarihine erteledi.



Erdoğan ÖZTÜRK