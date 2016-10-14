Antalya 'da balıkçı barınağında patlama meydana geldi.Edinilen bilgiye göre, saat 10.45 sıralarında Antalya-Kemer Karayolu üzerindeki balıkçı barınağında patlama meydana geldi. Olayda yaralanın olmadığı öğrenilirken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yoldan geçen bir tankere de teröristler el yapımı patlayıcı attı. Olay saat 10.30'da meydana geldi.

Teröristlerin dağlık alandan attığı 2 roketten biri, mezat alanının arkasında bir balıkçılık şirketinin deposuna isabet ederken, diğeri boş alana düştü. Bu sırada barınak önündeki yoldan geçen bir akaryakıt tankerine patlayıcı atıldı, ancak isabet almadı.

Olayın duyulması üzerine bölgeye çok Özel Harekat timleri ile sağlık ekipleri sevk edildi. Özel Harekat timleri, saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin etkisiz hale getirilmesi için bölgede helikopter destekli operasyon başlattı.

Teröristlerin hedefinin dolum tesislerinden yakıt aldıktan sonra karayoluna çıkan tankerler olduğu, ancak roketlerin balıkçı barınağına isabet ettiği değerlendirildi. Antalya Emniyet Müdürü Cemil Tonbul olay yerine gelerek olayla ilgili bilgi aldı, başlatılan operasyonu yönetti.

VALİLİK: PATLAMA NEDENİNİ ARAŞTIRIYORUZ

Antalya Valiliği'nden yapılan açıklamada olayın araştırıldığı belirtildi.

Valilik açıklaması şöyle:

"Bu sabah saat 10.20 sularında, Antalya Konyaaltı ilçesi Çaltıcak Balıkçı Barınağı bölgesinde bir patlama meydana gelmiştir. Sebebi araştırılmakta olan patlamada herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değildir, herhangi bir maddi zarar da oluşmamıştır"

Geçen 24 Ağustos'ta ise Kemer karayolu üzerinde jandarmaya ait minibüs geçtiği sırada, daha önceden yol kenarına konulan bomba patlatıldı. Cam kırıkları nedeniyle hafif yaralanan rütbeli 2 asker, hastanede tedaviye alındı.