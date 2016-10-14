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'da 'nün 'il ablası' gözaltına alındı

'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik operasyonda 'il ablası' olduğu belirtilen Emel G. gözaltına alındı.

Adıyamanda FETÖnün il ablası gözaltına alındı
Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 'il ablası' olduğu belirtilen Emel G., akşam saatlerinde polisler tarafından evinde gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Emel G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 18:41
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