Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında 'il ablası' olduğu belirtilen Emel G., akşam saatlerinde polisler tarafından evinde gözaltına alındı. Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Emel G. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.