ABD'nin soytarısı İbadi'den geri vites

İbadi, DEAŞ'ın elinde tuttuğu Kerkük'ün Havice ilçesinin geri alınması için yapılan hazırlıkları yerinde görmek üzere kente geldi.

Kentteki güvenlik güçleri ve Haşdi Şabi (Şii milis gücü) komutanlarıyla bir süre görüştükten sonra Kerkük Valisi Necmeddin Kerim ile bir araya gelen Başbakan İbadi, daha sonra basın toplantısı düzenledi.

Irak ordusuna bağlı güvenlik güçlerinin Musul'u kurtarma operasyonuna çok yakın olduğunu belirten Haydar el İbadi, "Irak'ta DEAŞ'ın ortadan kaldırılmasının son sürecine girildi." dedi.

DEAŞ'ın elinde tuttuğu Havice ilçesinin geri alınması için de tüm hazırlıkların yapıldığını kaydeden İbadi, ilçenin en kısa sürede kurtarılacağını aktardı.

Irak olarak bölgedeki ülkelerle iyi ilişkiler kurmak istediklerini de dile getiren Başbakan İbadi, "Türkiye başta olmak üzere tüm komşu ülkelerle barış içinde yaşamak istiyoruz. Kimsenin topraklarında gözümüz yok." diye konuştu.





DEAŞ'ın yurt dışından gelip kentleri işgal ettiğini dile getiren Haydar el İbadi, "Halkımızı öldürdü. Çok tuhaf bir durum ortada, DEAŞ'ın sonuna gelindiği bir dönemde neden operasyona katılmakta ısrar ediyorlar? DEAŞ ilk ortaya çıkıp halkımızı öldürmeye başladığı zaman neden gelip yardımda bulunmadınız?" sorusunu yöneltti.

Irak'ta, İran'a yakın Şii milis gücü Haşdi Şabi'ye bağlı gruplar, Tikrit, Diyala, Bağdat'a bağlı Garma, Babil'e bağlı Curf en-Nasır, Enbar'a bağlı Saklaviyye ve Felluce'deki operasyonlar sırasında Sünni sivillere karşı toplu infaz, işkence ve kaçırma eylemleri gibi insan hakları ihlalinde bulunmuştu.

Bölgeye gelen insan hakları dernekleri tarafından da belgelenen Şii milislerin ihlalleri, Sünnilerin büyük kaygısına neden olsa da Bağdat yönetimi tarafından örtbas edildi.