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’li komutanlara suç duyurusu

ABD’li komutanlara suç duyurusu
ABD'nin FETÖ'nün girişimine destek verdiği iddia edildi. İstanbul Adalet Sarayı'na giden Baran Dergisi yöneticileri, Türkiye'ye karşı suç işledikleri iddiasıyla 'in eski Başkan Yardımcısı Graham Fuller, Ortadoğu ve Türkiye Uzmanı Henri Barkey, düşünce adamı Alan Makovsyki, Genelkurmay Başkanı ve General Joseph Votel ile bazı ABD'li medya kuruluşları hakkında suç duyurusunda bulundu.
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