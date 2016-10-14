3 general ve 1 amiral tahliye edildi

15 Temmuz darbe soruşturmasını yürüten Cumhuriyet Savcısı Can Tuncay, dosyada toplanan deliller çerçevesinde geçtiğimiz günlerde 4 paşanın tahliyesine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi. Bu çerçevede ilk olarak Tuğamiral Ali Akyürek tahliye oldu.



Tümgeneral Veli Yıldırım, Tuğgeneral Şener Yazıcıoğlu, Tuğamiral Ömer Mesut Ak'ın tahliye talepleri ise İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne ulaştı. Bu hakimlik 5 Ekim günü tahliye talebini reddetti. İtiraz sonucu tahliye taleplerini değerlenirden İstanbul 6. Sulh Ceza hakimliği 3 isim hakkında adli kontrol şartı ile tahliye kararı verdi.



Tahliye kararında,"Komuta ettikleri birliklerin darbe girişimine katıldıklarına dair herhangi bir tespitin bulunmaması. Darbeci askeri kanat tarafından hazırlanan sıkıyönetim direktif ekindeki sözde atama listesinde mevcut görevin devamına dair atama kararları hariç darbe teşebbüsüne katıldıklarına dair delil elde edilememesi atama kararlarına göre darbeci askeri kanatla fikir ve eylem birliği içerisinde olduklarına şüphe bulunsa da bu aşamada mevcut delillere göre sabip ikametgah sahibi olmaları nazara alındığında adli kontrol uygulamasının ölçülü olacağı…" ifadeleri kullanıldı.

Tümgeneral Veli Yıldırım darbe girişiminin ardından yapılan YAŞ toplantısının ardından emekli edilmişti. Tuğamiral Ömer Mesut Ak ise, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınması Gereken Tedbirler ile Bazı Kurum ve Kuruluşlara Dair Düzenleme Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile TSK'dan ihraç edilmişti.