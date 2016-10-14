Genelkurmay Başkanlığı Güney Nizamiyesi'nde 15 Temmuz gecesi cuntacılarla darbe girişimini engellemeye çalışan askerler arasında yaşanan çatışma anı güvenlik kameralarına yansıdı.Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesine ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının, darbe girişimine ilişkin soruşturma dosyasında bulunan görüntüler, Genelkurmay Karargahında saat 21.30 sıralarında kaydedildi.

Eskişehir Yolu İnönü Bulvarı üzerinde buluna Genelkurmay Güney Nizamiyesi'ndeki güvenlik kamerası kayıtlarına göre, darbe girişiminin başladığı saatlerde bir rütbeli subay, makam aracıyla karargahtan çıkmak istedi. Silahlı darbecilerin bariyerin açılmasına izin vermemesi üzerine subayın koruması, cuntacı askerlere silah doğrulttu. Makam şoförü ise aracı darbeci askerin üzerine sürerek bir cuntacıyı yaraladı.

Subayın korumaları ve darbe girişimini engellemeye çalışan askerlerle cuntacılar arasında başlayan çatışmada bazı askerler yaralandı.Yaklaşık 2 dakika süren çatışmanın ardından nizamiyeye gelen başka bir otomobil, yerdeki yaralıları gördükten sonra olay yerinden uzaklaşarak yeniden karargaha girdi. Çatışma devam ederken bazı darbeci askerlerin, makam aracındaki subayı otomobilden indirmeye çalıştıkları da görüntülere yansıdı.