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15 Temmuz gazisine zulmü

İstanbul’da bugün kameralara yansıyan terörü büyük yankı uyandırdı.

15 Temmuz gazisine zabıta zulmü

İstanbul'da "" olarak bilinen seyyar satıcı bugün larla ekmek teknesini kaybetmemek için adeta yaşam savaşı verdi.

Tatlı sattığı arabasını almak isteyen 10 kadar zabıta memuruna direnen "Tatlıcı Ali" biber gazı ile etkisiz hale getirilerek, darp edildi.

Sopalarla öldüresiye dövülen seyyar satıcının görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca kamuoyundan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne büyük tepki geldi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapmak zorunda kalan İBB Beyazmasa, "Konu yetkili merciler tarafından inceleme altına alınmış olup, açıklama en kısa zamanda yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

Bu arada Tatlıcı Ali'nin 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bacağından vurulduğu ve kendisine gazi maaşı bağlandığı öne sürüldü

İşte o görüntüler;

15 Temmuz gazisine zabıta zulmü
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  • 14 Ekim 2016, Cuma 21:04
YORUMLAR 2 yorum yapıldı

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Vatansever Vatansever

Devletimiz el alsın başımızın üstünde yeri var..

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.10.2016 23:24
adil adil

O zabıtalar o gece nerede idi acaba

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 14.10.2016 21:44
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