Zifte Yapıştı

Evlilik hazırlığında olan Fethiyeli bir çift, dün fotoğraf çekimi yapmak için Antalya'da bulunan Patara Plajı'na gitmek üzere yola çıktı. Gelin ve damat bir süre sonra yol kenarında mola verdi. Bu sırada zift birikintisine gömülmüş bir yavru köpek gördü. Köpeğin, vücuduna yapışan zift nedeniyle hareket edemediğini fark eden çift, büyük üzüntü yaşadı. Uzun uğraşlar sonucu köpek yapıştığı ziftten kurtarıldı. Kurtarılan köpek, yetkililere teslim edildi. Fethiye Belediyesi Hayvan Barınağı Müdürü Veteriner Emre Kangal, "Umarım en kısa sürede bu durumu atlatır. Hayati tehlikesi bulunuyor" açıklamasında bulundu.