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Yumurtam şaşırtacak

Yumurtam şaşırtacak
Aydın'da yaşayan Veteriner Hekim Cemil Şahin'e ait çiftlikle ilginç bir olay yaşandı. Bir tavuk normal yumurtanın yaklaşık 4 katı büyüklüğünde yumurtladı. Şahin, rekorlar kitabına girebilecek boyuttaki yumurtayı görünce şaşırdı. Dev yumurtayı, hatıra olacak saklayacağını anlattı. Şahin, "10 yıldır veterinerlik yapıyorum. İlk defa böyle bir yumurta ile karşılaştık. Anormal büyüklükteki yumurtayı çıkaran tavuğun yaşamını sürdürüyor olması bize çok ilginç geldi" ifadesini kullandı. Yumurtanın 171.73 gram olduğu, diğer yumurtaların ise ortalama 45-50 gram ağırlığında olduğu vurgulandı.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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