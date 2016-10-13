Yumurtam şaşırtacak

Aydın'da yaşayan Veteriner HekimCemil Şahin'e ait çiftlikle ilginç bir olayyaşandı. Bir tavuk normal yumurtanınyaklaşık 4 katı büyüklüğünde yumurtladı.Şahin, rekorlar kitabına girebilecekboyuttaki yumurtayı görünce şaşırdı. Devyumurtayı, hatıra olacak saklayacağınıanlattı. Şahin, "10 yıldır veterinerlikyapıyorum. İlk defa böyle bir yumurtaile karşılaştık. Anormal büyüklüktekiyumurtayı çıkaran tavuğun yaşamınısürdürüyor olması bize çok ilginç geldi"ifadesini kullandı. Yumurtanın 171.73 gramolduğu, diğer yumurtaların ise ortalama45-50 gram ağırlığında olduğu vurgulandı.
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