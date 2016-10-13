Yetkisiz servis

Genç bir kadın, aracını bakım ve onarım için yetkili servise bıraktı. Firmanın hasar danışmanı, emanet otomobille tur atıp, alkollü halde kaza yaptı. Aracını pert şekilde bulan müşteri ise hayatının şokunu yaşadı.
Araçların bakımı ve onarımı için hizmet veren ünlü bir yetkili servis firması, büyük rezalete imza attı. Bir sürücü, firmaya sağlam olarak verdiği otomobilini, hurdaya dönmüş bir halde teslim aldı! Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren olay, İstanbul Yenibosna'da bulunan bir yetkili serviste yaşandı. Adı açıklanmayan kadın sürücü, 27Ağustos'ta aracını bakım ve onarım için servise bıraktı. Ancak müşteri, aradan günler geçmesine rağmen aracını bir türlü geri alamadı.
SANAL ALEMDE TEPKİ
Müşteriye aracının durumuyla ilgili bilgi vermeyen yetkililer, türlü bahanelerle genç kadını oyaladı. Sürücü, uzun çabaların ardından yetkili servisten gelen "Otomobilinizepark halindeyken kamyonçarptı" açıklamasıyla sarsıldı. Pert olmuş aracını otoparkta bulan genç kadın, işin aslını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Soluğukarakolda aldı. Kazaya ilişkin polis raporunu okuyunca şoka uğradı. Raporda, firmadagörev yapan hasartespit danışmanınınaraçla 115kilometre yolyapıp, alkollühalde kazayaptığı yazılıydı. Firmadan zararının tazminini isteyen genç kadın, kendisine uzun süre dönüş yapılmadığını, tatminkar bir yanıt verilmediğini, hatta zararla ilgili sözleşme yapma isteğinin de reddedildiğini sosyal medya aracılığıyla açıkladı. Skandal kısa sürede sanal alemdeyayıldı. Sanal alemde, emanetaracı tamir etmek yerinehurdaya çeviren firmayatepki yağdı. Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince firma yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaklaşık 2 aydır müşteriyi oyalayan ve yaşananları itiraf eden yetkili servis, zararıkarşılamayahazır olduklarını açıkladı.
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