  1. Bu peynirin dünyada eşi benzeri yok
  2. Skandala gebe

Yetkisiz servis

Genç bir kadın, aracını bakım ve onarım için e bıraktı. Firmanın hasar danışmanı, emanet le tur atıp, alkollü halde kaza yaptı. Aracını pert şekilde bulan müşteri ise hayatının şokunu yaşadı.

Yetkisiz servis
Araçların bakımı ve onarımı için hizmet veren ünlü bir firması, büyük rezalete imza attı. Bir sürücü, firmaya sağlam olarak verdiği ini, hurdaya dönmüş bir halde teslim aldı! Milyonlarca sürücüyü yakından ilgilendiren olay, İstanbul Yenibosna'da bulunan bir yetkili serviste yaşandı. Adı açıklanmayan kadın sürücü, 27 Ağustos'ta aracını bakım ve onarım için servise bıraktı. Ancak müşteri, aradan günler geçmesine rağmen aracını bir türlü geri alamadı.

SANAL ALEMDE TEPKİ
Müşteriye aracının durumuyla ilgili bilgi vermeyen yetkililer, türlü bahanelerle genç kadını oyaladı. Sürücü, uzun çabaların ardından yetkili servisten gelen "Otomobilinize park halindeyken kamyon çarptı" açıklamasıyla sarsıldı. Pert olmuş aracını otoparkta bulan genç kadın, işin aslını öğrenmek için araştırma yapmaya başladı. Soluğu karakolda aldı. Kazaya ilişkin polis raporunu okuyunca şoka uğradı. Raporda, firmada görev yapan hasar tespit danışmanının araçla 115 kilometre yol yapıp, alkollü halde kaza yaptığı yazılıydı. Firmadan zararının tazminini isteyen genç kadın, kendisine uzun süre dönüş yapılmadığını, tatminkar bir yanıt verilmediğini, hatta zararla ilgili sözleşme yapma isteğinin de reddedildiğini sosyal medya aracılığıyla açıkladı. Skandal kısa sürede sanal alemde yayıldı. Sanal alemde, emanet aracı tamir etmek yerine hurdaya çeviren firmaya tepki yağdı. Tepkilerin ardı arkası kesilmeyince firma yetkilileri konuyla ilgili açıklama yapmak zorunda kaldı. Yaklaşık 2 aydır müşteriyi oyalayan ve yaşananları itiraf eden yetkili servis, zararı karşılamaya hazır olduklarını açıkladı.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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