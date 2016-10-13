Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, bakanlıktan bir heyetin okula düzenlediği ziyarette, usulsüzlük yapıldığının tespit edilmesi üzerine, okulun gerekli prosedürler yerine getirilene kadar kapatılması tavsiyesinde bulunduğu ifade edildi. Bakanlığın da çalışma kanununa muhalefetten dolayı okulu mühürlediği kaydedildi.

Okulun, Ürdün Talim ve Terbiye Bakanlığından habersiz, çalışma izni olmaksızın ve yasal prosedürlere uymaksızın faaliyet göstermeleri sebebiyle kapatıldığı bilgisi aktarıldı.

Talim ve Terbiye Bakanlığı daha önce de söz konusu okulu kapatma kararı almış ancak Ürdün'deki idari mahkeme ağustos ayında kararı reddetmişti.