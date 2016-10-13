Türkmenleri terör bahanesiyle vuracaklar

KONTROL Şİİ MİLİSLERİN
Yeni Şafak'ın haberine göre sayıları 4 bin ila 5 bin 500 arasında değiştiği tahmin edilen DAEŞ'li teröristler, 3 hafta sürmesi planlanan operasyonla Musul'dan Tel Afer'e sürülecek. Teröristlerin daha batıdaki Türkmen kentine sürülmesinin ardından Sünni Musul, tamamıyla Şii milislerin ve PKK'lıların hakimiyetine girecek. DAEŞ'ten 'arındırılan' kadim kentin merkezinde Haşdi Şabi milisleri kontrol noktaları oluşturacak. Daha önce Felluce ve Tikrit'te yaşanan Sünni katliamlarının bir benzeri Musul'da da görülmeye başlayacak. Öldürülme korkusu yaşayan Musullular, dalga dalga 65 kilometre batıdaki Telafer'e göç edecek.
TELAFER'E BOMBA YAĞACAK
1 milyonu aşkın Musullunun tehcir edilerek yollara düşmesinin ardından DAEŞ'lilerin kaçtığı Tel Afer, ABD ve koalisyon uçaklarının hedefi olacak. 450 bin nüfuslu Türkmen kenti, teröristleri barındırdığı gerekçesiyle yerlebir edilecek. Çıkacak büyük kaosa dair uyarılarda bulunan Irak Türkmen Cephesi Başkanı Erşed Salihi, ABD planının tatbiki halinde en az 1,5 milyon Iraklının evini yurdunu terk etmek zorunda kalacağını söyledi. Musul ve Tel Afer'in büyük bir yağma ve zorunlu göçlere sahne olacağını kaydeden Salihi, Türkiye'nin denklem dışında bırakıldığı senaryoya karşı "Irak'ta da güvenli bölge kurulmalı" çağrısı yaptı.
İKİ HATLA BİRBİRİNE BAĞLANAN TERÖR KORİDORU
ABD ve ortaklarının hazırladığı kaos planı sonrası Tel Afer-Habur hattında oluşacak terör koridorunun büyük bir felakete sebep olacağını söyleyen Salihi, bölgeye Azez-Cerablus benzeri güvenli bölge inşaasının şart olduğunu kaydetti. Fırat Kalkanı Operasyonu'nun Irak'ı da içine alarak genişlemesi gerektiğini dile getiren Salihi, "Musul ve Tel Afer'de ABD ve mevcut müttefiklerinin kaos planının uygulanması durumunda Tel Afer-Sincar-Habur hattında 85 kilometrelik PKK koridoru oluşacak. Sonra bu koridor Haseke-Tel Abyad-Ayn el-Arap hattına bağlanacak" dedi.
ORAYI PKK'YA BIRAKMAYIZ
Musul'un 65 kilometre batısındaki Türkmen şehri Tel Afer'in PKK'ya feda edilmemesi gerektiğini belirten bölge halkı, mevcut durumda 1500 savaşçıları olduğunu, Türkiye'nin müdahelesi ve fiili desteği ile birlikte ÖSO benzeri bir kara gücü oluşturabileceklerini kaydetti. Fırat Kalkanı'na benzer bir harekatın Musul-Tel Afer hattına düzenlenmesi halinde gönüllülerden müteşekkil savaşçı sayısının 7 bine ulaşacağı belirtiliyor.
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Ülkemiz,Türkmen kardeşlerimizi ve diğer kardeşlerimizi Telaferi Musul'u koruyacaktır Misak'i Millimiz gereği de.
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