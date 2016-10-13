"Türkiye'nin izin almaya ihtiyacı yok"

Irak Cumhurbaşkanı eski birinci yardımcısı Tarık El Haşimi A Haber'in konuğu oldu. Haşimi, Irak Başbakanı Haydar El İbadi'nin Türkiye'ye karşı takındığı Başika ve Türk askerinin oradaki varlığı hakkındaki skandal tutumunu değerlendirdi.

Tarık El Haşimi, "Facebook'taki sayfamda 2014'te gerçekleştirilen Haydar El İbadi ile o dönemin Başbakanı Davutoğlu'nun görüşmesini yayınladım. İbadi oradaTürkiye'ye askeri, güvenlik, istihbari, gıda, ekonomik vs. ricada bulunuyordu veTürkiye'nin yardımını istiyordu" dedi.

Ayrıca Haşimi, bu cümlelerine ek olarak İbadi'ye seslenerek, "Geçen bu iki yılda ne değişti?" sorusunu yöneltti.



"BU IRAK HÜKÜMETİNİN DURUŞU DEĞİL"

Bu tutumun Irak Hükümeti ve halkının isteği değildir diyen Tarık El Haşimi, " Irak halkı şu anda teröre karşı savaşın her türlüsünün çok önemli olduğunu ve bu konunun Irak'ı aştığına inanıyor" açıklamasında bulundu.



Bu sebepten dolayı 63 ülkeden Irak'ta ordunun bulunduğunun altını kalın çizgilerle çizen Haşimi, "El İbadi neden buna ses çıkarmıyorsun" diyerek yüklendi.



"SINIRLI SAYIDA TÜRK ASKERİ VAR"

Çok sınırlı sayıda Türk askerinin Irak'ta bulunduğunu ve askerlerin orada bulunuş amaçlarının belli olduğunu söyleyen Haşimi, bu konunun Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açık açık söylendiğini, Türkiye'nin sadece DEAŞ değil, PKK ve diğer terör örgütlerine karşı orada bulunduğunu ifade etti.



Takınılan bu anlamsız tavırın Türkiye ile ilişkileri bölmeye çakışan bir mantığın sonucu olduğunu vurgulayan Haşimi, "Bu Irak'ı Türkiye'den ayırma projesidir" diyerek uyardı.



MESAJIN ALTINDA YATAN GERÇEK…

Ortada Irak Hükümeti ile İran arasında bir nikâhın bulunduğunun altını çizen Tarık El Haşimi, İbadi'nin skandal açıklamalarını "İran'ın Irak Hükümeti üzerinde Türkiye'ye yönelik bir mesajıydı" olarak özetledi.



TÜRKİYE'NİN KİMSEDEN İZİN ALMAYA İHTİYACI YOK

Türkiye'nin kesinlikle Irak'ta olması gerektiğini ve bunun aksinin söz konusu bile olmadığını ve Türkiye'nin kesinlikle bu konuda kimseden izin almaya ihtiyacının olmadığını belirtti.

Haşimi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ısrarla söylediği gibi, Türkiye Irak topraklarında hiçbir şekilde işgalci olmayacak. Türkiye'nin Irak'ın topraklarında herhangi bir gözü yoktur. Bu sözlere katılıyorum dedi.

TARIK HAŞİMİ KİMDİR?

Irak'ta Cumhurbaşkanlığı birinci yardımcısı görevini başarıyla yürütürken 2011 yılında hakkında "Terörist gruplarla bağlantısı olduğu" gerekçesiyle davalar açılan Tarık Haşimi, gıyabında yargılandığı davalarda beş kez idam cezasına çarptırıldı. Haşimi, ABD'nin Irak'ı işgali ve eski maliki hükümetinin icraatlarını ilk eleştiren Iraklı siyasetçi. 2012'den bu yana Türkiye'de yaşıyor.