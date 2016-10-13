Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinde, dünkü önemli yurt içi olaylara ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde devam eden operasyonda, bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ölü ele geçirildi. Şırnak'ta süren operasyonda, 29 roketatar, üç havan mühimmatı ile 2 bin 250 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirilirken, bir el yapımı patlayıcı da imha edildi.

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yürütülen operasyonda, bombalı eylem gerçekleştirmek amacıyla hazırlandığı tespit edilen bomba yüklü iki araç imha edildi. Operasyonda, 2,5 ton amonyum nitratlı gübre, 15 tüp, 8 dürbün ile muhtelif gıda malzemesi ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Hakkari merkez ve Yüksekova'da gerçekleştirilen yol araması faaliyeti tespit edilen iki el yapımı patlayıcı imha edildi.

DİYARBAKIR VE BİTLİS'TE ÜÇ BOMBALI ARAÇ

Osmaniye'nin Hasanbeyli ilçesinde, güvenlik güçlerince yürütülen yol araması sırasında tespit edilen 50 kilogram amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, güvenlik güçlerine bombalı eylem gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan bomba yüklü iki araç imha edildi.

Tunceli'de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında tespit edilen bir sığınakta, muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. Operasyonda, bir de el yapımı patlayıcı zararsız hale getirildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde, güvenlik güçlerince yürütülen arazi araması sırasında tespit edilen bir sığınakta, kalaşnikof piyade tüfeği ve 422 fişek, iki tabanca, dört roketatar mühimmatı, üç el bombası, 75 M-16 piyade tüfeği fişeği, iki fotoğraf makinesi, iki güneş paneli ile el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ve 170 kilogram muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.

Operasyonda, güvenlik güçlerine bombalı eylem gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan bomba yüklü araç imha edildi.

TSK'DAN IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Diyarbakır Lice'de gerçekleştirilen yol kontrolü sırasında, bölücü terör örgütüne götürülmek üzere hazırlanan muhtelif tıbbi malzeme ele geçirildi. Olayda, bir işbirlikçi gözaltına alındı.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan bölücü terör örgütü mensubu bir terörist ile üç işbirlikçi yakalandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesine düzenlenen hava harekatında, bölücü terör örgütü mensubu iki terörist etkisiz hale getirildi. Harekatta, silah mevzisi ve sığınaklar imha edildi.