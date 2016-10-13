Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan bilgilendirmeye göre, başta terör örgütüDEAŞ olmak üzere terör örgütlerinin yarattığı tehdidi bertaraf ederek hudut güvenliğini artırmak ve koalisyon güçlerine destek vermek için 24 Ağustos'ta başlatılan Fırat Kalkanı Harekatı 51'inci gününde devam ediyor.

Harekat kapsamında, Azaz-Rai bölgesinde muhalif unsurlardan oluşan Özel Görev Kuvvet Grubu, karadan ve havadan sağlanan yoğun ateş desteğiyle Azaz'ın doğusunda yer alan Kafrah ve Duvaybik meskun mahallerinde büyük ölçüde kontrol sağladı. Bölgede tam kontrol sağlama ve mayın ile el yapımı patlayıcı temizleme faaliyetleri devam ediyor.

Gün içinde yaşanan çatışmalarda ise 6 muhalif yaralandı, harekata destek sağlayan birliklerde zayiat ve hasar meydana gelmedi. Muhalif unsurlarca, harekatın başlangıcından bu yana kontrol sağlanan 132 meskun mahalde, yaklaşık bin 100 kilometrekarede, güvenliği artırıcı önlemler sürdürülüyor.

Keşif ve gözetleme vasıtaları ile tespit edilen 74 DEAŞ hedefine, ateş destek vasıtaları tarafından (Fırtına obüsleri, çok namlulu roketatar ve tank) atışlar yapılarak, Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) ileri harekatı desteklendi, belirlenen hedefler tam isabetle imha edildi. Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından hava harekatı icra edilmedi ancak ani çıkacak hedeflere yönelik olarak yerde bekler uçaklar görevlendirildi.

Koalisyon güçleri tarafından, Arşak, Suran ve İhtimalat'ta tespit edilen DEAŞ unsurlarına yönelik icra edilen 9 hava harekatı sonucunda 24 DEAŞ mensubu etkisiz hale getirildi. DEAŞ unsurlarınca operasyon merkezi olarak kullanılan bir bina imha edildi.

DEAŞ'tan temizlenen bölgelerde muhaliflere destek sağlayan patlayıcı madde tespit ve imha timleri tarafından, harekatın başlangıcından bugüne kadar 28 mayın ve bin 36 el yapımı patlayıcı etkisiz hale getirildi.

Öte yandan, Suriye sınır hattında ins