Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, bir önceki celsede mahkemece tahliye edilen ancak cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yeniden tutuklanan sanık Samih Yalçın getirildi.

Duruşmada, haklarında yakalama kararı bulunan firari sanıklar Fetullah Gülen ile kardeşi Salih Gülen'in avukatları da hazır bulundu.

Diyecekleri sorulan tutuklu sanık Samih Yalçın, önceki ifadelerini tekrar ettiğini, bu aşamada söyleyeceği başka bir beyanı bulunmadığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti de haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışında olan Fetullah Gülen ile kardeşi Salih Gülen hakkında hem kırmızı bülten çıkartılması, hem de bu kişilerin görüldüğü yerde tutuklanıp Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Dışişleri Bakanlığına gönderilmek üzere Adalet Bakanlığına "Difüzyon mesajı" yazılması kararı aldı.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

DİFÜZYON NEDİR?

Difüzyon Mesajı, "Kırmızı bülten çıkarılması zaman aldığından, bu aşamada herhangi bir gecikmeye yer verilmemesi amacıyla, kaçak kişilerin yakalanması için kırmızı bültene ilişkin kriterler çerçevesinde ilgili ülke interpolü tarafından diğer ülke interpollerine çekilen dağıtımlı teleks yazılar" olarak tanımlanıyor.

İDDİANAMEDEN

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "Gülen Matbaası" isimli iş yerinden el geçirilen doküman ve notların incelemesi sonucu, FETÖ/PDY'nin gazete, dergi, televizyon ve radyo gibi iletişim alanında faaliyet gösterdiği, bu yayın organlarının faaliyetlerini ve yayın hayatını örgütün çıkarları doğrultusunda sürdürdüğü anlatılıyor.

İddianamede, bu yayın organları temsilcilerinin FETÖ/PDY'nün üst düzey yöneticilerinden talimat aldığı, yayın organlarından elde edilen gelirin örgütün finans kaynağını oluşturduğu belirtilerek, örgütün, devletin hassas ve etkili kurumları içerisindeki kadrolarının sağladığı avantajlardan faydalanarak pek çok operasyonel faaliyetlerde bulundukları, adli, idari ve istihbari kolluk görevi ifa eden ve aynı zamanda güç kullanma yetkisine sahip olan emniyet teşkilatında da yapılandığı bildiriliyor.

Örgütün elebaşı Fetullah Gülen'e ait oldukları değerlendirilen, teyp/video kasetlerine çekilen vaaz ve konuşmaları örgüt üyesi oldukları değerlendirilen Salih Gülen ve Samih Yalçın'ın cemaate üye olan ya da sempati duyanlara dinlettirmek ve anlatmak suretiyle örgüte eleman kazandırma amacı güttükleri kaydedilen iddianamede, Salih Gülen ile Samih Yalçın'ın örgüte aktarılan himmet toplama eyleminde de aktif olarak hareket ettikleri belirtiliyor.

İddianamede, Fetullah Gülen'in "Silahlı terör örgüt kurma ve yönetme", "Dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık" ve "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" suçlarından dolayı ağırlaştırılmış müebbet hapsi, Salih Gülen ve Samih Yalçın'ın ise "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapsi talep ediliyor.

Erzurum'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "Fetullah Gülen'in kardeşi Salih Gülen'e ait matbaada, paralel yapıya ait suç unsuru oluşturan birçok bilgi ve belgenin saklandığı" iddiasıyla yapılan operasyonda, pek çok doküman ve materyal ele geçirilmiş, gözaltına alınan matbaanın ortağı Samih Yalçın tutuklanmış, Fetullah Gülen ve kardeşi Salih Gülen hakkında da yakalama kararı çıkarılmıştı.