Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı her açıklamayla gündemi sarstı. Ekmeğe ve şekere savaş açtı! Özellikle zeytinyağı ve cevizin faydalarını her yerde anlattı. Son olarak ekmek değil, ceviz yiyin açıklaması yaptı. Karatay'ın bu sözleri son olarak Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ'ın da tepkisini çekti. Diyetisyenlerin halkı yanlış yönlendirdiğini belirten Akdağ, özellikle Karatay için şunları söyledi: "Aydın'a gittiğimde öğrendim. Burada bir ceviz bahçesiyle anlaşmış. Yiyin dediği ürünleri internet sitesinden satıyormuş. Eğer doğruysa çok yanlış. Doğru değilse zaten mesele yok. Bilim insanlarının aksine şeyler söyleyerek, illa orijinal olacağım diye bilim insanları ile çatışarak, basın yoluyla vatandaşlara mesajlar vermek, kanaatimce çok yanlış." Konuyla ilgili bir açıklama yapan Canan Karatay ise hakkında yapılan iddiaları yalanladı. Karatay, "Hiçbir gıdanın ticaretini yapmadım. Ne bir satış sitem var ne de anlaşma yaptığım bir ceviz bahçesi" dedi. Tarla bilmecesi sosyal medyanın da gündemindeydi. Kullanıcılar konuylaalakalı yorumlarını iletti.
Sağlık Bakanı Akdağ, CananKaratay'a tepki göstermiş. Sağolsun. Sonunda sesimiz işitildi.
Bakanımıza kesinlikle katılıyorum.O bizleri kandırıyor,lahmacun yemeyin diyor, kendisiyiyor...
Bu milletin Canan'dan çektiği nediryahu!
Memlekette hiçbir meseleCanan Karatay kadar ilgi görmüyor.Kadının adı gündeminanahtar kelimesi gibi!
Bende diyorum Twitter da bireksiklik var. Meğer Karatay gündemolamamış...
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