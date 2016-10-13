  1. Zifte Yapıştı
  2. İnsanlık öldü

Tarla bilmecesi

Sağlık Bakanı , için “Aydın’da bir ceviz bahçesiyle anlaşmış” dedi. Karatay bu iddiaları reddetti. Sosyal medya ise konuyla çalkalandı.

Tarla bilmecesi
Prof. Dr. , yaptığı her açıklamayla gündemi sarstı. Ekmeğe ve şekere savaş açtı! Özellikle zeytinyağı ve cevizin faydalarını her yerde anlattı. Son olarak ekmek değil, ceviz yiyin açıklaması yaptı. Karatay'ın bu sözleri son olarak Sağlık Bakanı Prof. Dr. 'ın da tepkisini çekti. Diyetisyenlerin halkı yanlış yönlendirdiğini belirten Akdağ, özellikle Karatay için şunları söyledi: "Aydın'a gittiğimde öğrendim. Burada bir ceviz bahçesiyle anlaşmış. Yiyin dediği ürünleri internet sitesinden satıyormuş. Eğer doğruysa çok yanlış. Doğru değilse zaten mesele yok. Bilim insanlarının aksine şeyler söyleyerek, illa orijinal olacağım diye bilim insanları ile çatışarak, basın yoluyla vatandaşlara mesajlar vermek, kanaatimce çok yanlış." Konuyla ilgili bir açıklama yapan Canan Karatay ise hakkında yapılan iddiaları yalanladı. Karatay, "Hiçbir gıdanın ticaretini yapmadım. Ne bir satış sitem var ne de anlaşma yaptığım bir ceviz bahçesi" dedi. Tarla bilmecesi sosyal medyanın da gündemindeydi. Kullanıcılar konuyla alakalı yorumlarını iletti.

Sağlık Bakanı Akdağ, Canan Karatay'a tepki göstermiş. Sağ olsun. Sonunda sesimiz işitildi.
Bakanımıza kesinlikle katılıyorum. O bizleri kandırıyor, lahmacun yemeyin diyor, kendisi yiyor...
Bu milletin Canan'dan çektiği nedir yahu!
Memlekette hiçbir mesele Canan Karatay kadar ilgi görmüyor. Kadının adı gündemin anahtar kelimesi gibi!
Bende diyorum Twitter da bir eksiklik var. Meğer Karatay gündem olamamış...
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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