Son haykırış

Son yıllarda hipodromlarda meydana gelen kazalar yarış camiasında yankı uyandırdı. Geçen hafta tökezleyen atının altında kalarak beyinkanaması geçiren ünlü jokeyÖmer Kaya'nın vefatı iseherkesi şoke etti. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kaya, önceki gün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailesi ve meslektaşlarını kahreden kazanın ardından gözler, Ankara 75. YılHipodromu'ndaki koşunun o talihsiz anına çevrildi.
DÜŞECEĞİNİ ANLADI
Ortaya atılan iddia herkesi şoke etti. Öyle ki, iddiaya göre yarış sırasında Ömer Kaya, kazadan saniyeler önce, önünde yarışan jokey Selim İpek'e,"Selim kenara kaç" diye seslendi. Ancak İpek, ona kulak vermedi. Pistte iyice sıkışanve atının tökezleyeceğinianlayan Ömer Kaya, bu kez can havliyle, "Selim neolur kenara çekil. Selimçekil önümden..." diyerek haykırdı. En öndeki jokeylerin bile duyduğunu söylediği bu haykırışı Selim İpekduymadı; Ömer Kaya'nın ağzından çıkan bu acı çığlık son sözleri oldu.
KAÇACAK YER YOKTU
Rakibi olduğu için Ömer Kaya'yı duymamazlıktan gelerek ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen Selimİpek, TAKVİM'e şu açıklamayı yaptı: "Yarışta jokeyler kendi atlarına teşvik amaçlı bağırır. Hatta jokeyler birbirlerine de seslenirler. Koşarken sesler birbirine karışır. Ömerabinin banaseslendiğiniduymadım.Duysaydımbile, zatenkaçacak biryerim yoktu. Yani bir şey yapamazdım. Ömer Kaya çok değerli bir jokey ağabeyimizdi. Mekanı cennet olsun."
4 ÇOCUĞUYETİM KALDI
Henüz 35 yaşında yaşamını yitiren 2007 yılının Gazi şampiyonu Ömer Kaya, geride 4 çocuk bıraktı. Eşinin hamile olduğu öğrenilen Kaya'nın ani ölümüyle tüm aile yıkıldı.
KARDEŞE SESSİZ VEDA
Şanlıurfa'da önceki gün toprağa verilen jokey Ömer Kaya'nın cenaze törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenazede Ömer'in tabutuna uzun uzun bakan ağabeyi Selim Kaya, adeta sessizce vedalaştı. Selim Kaya daha sonra yakınlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.
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