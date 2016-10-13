  1. Öfkenin bedeli ölüm oldu!
  2. Saf mı, numara mı yapıyor?..

Son haykırış

Ankara’daki koşuda atından düşerek hayatını kaybeden herkesi yasa boğdu. Önündeki jokey Selim İpek’e, ‘Selim kenara çekil’ diye haykırması Kaya’nın son sözleri oldu.

Son haykırış
Son yıllarda hipodromlarda meydana gelen kazalar yarış camiasında yankı uyandırdı. Geçen hafta tökezleyen atının altında kalarak beyin kanaması geçiren ünlü jokey Ömer Kaya'nın vefatı ise herkesi şoke etti. Kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kaya, önceki gün gözyaşlarıyla toprağa verildi. Ailesi ve meslektaşlarını kahreden kazanın ardından gözler, Ankara 75. Yıl Hipodromu'ndaki koşunun o talihsiz anına çevrildi.

DÜŞECEĞİNİ ANLADI
Ortaya atılan iddia herkesi şoke etti. Öyle ki, iddiaya göre yarış sırasında Ömer Kaya, kazadan saniyeler önce, önünde yarışan jokey Selim İpek'e, "Selim kenara kaç" diye seslendi. Ancak İpek, ona kulak vermedi. Pistte iyice sıkışan ve atının tökezleyeceğini anlayan Ömer Kaya, bu kez can havliyle, "Selim ne olur kenara çekil. Selim çekil önümden..." diyerek haykırdı. En öndeki jokeylerin bile duyduğunu söylediği bu haykırışı Selim İpek duymadı; 'nın ağzından çıkan bu acı çığlık son sözleri oldu.

KAÇACAK YER YOKTU
Rakibi olduğu için Ömer Kaya'yı duymamazlıktan gelerek ölümüne sebebiyet verdiği iddia edilen Selim İpek, TAKVİM'e şu açıklamayı yaptı: "Yarışta jokeyler kendi atlarına teşvik amaçlı bağırır. Hatta jokeyler birbirlerine de seslenirler. Koşarken sesler birbirine karışır. Ömer abinin bana seslendiğini duymadım. Duysaydım bile, zaten kaçacak bir yerim yoktu. Yani bir şey yapamazdım. Ömer Kaya çok değerli bir jokey ağabeyimizdi. Mekanı cennet olsun."



4 ÇOCUĞU YETİM KALDI
Henüz 35 yaşında yaşamını yitiren 2007 yılının Gazi şampiyonu Ömer Kaya, geride 4 çocuk bıraktı. Eşinin hamile olduğu öğrenilen Kaya'nın ani ölümüyle tüm aile yıkıldı.



KARDEŞE SESSİZ VEDA
Şanlıurfa'da önceki gün toprağa verilen jokey Ömer Kaya'nın cenaze törenine yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenazede Ömer'in tabutuna uzun uzun bakan ağabeyi Selim Kaya, adeta sessizce vedalaştı. Selim Kaya daha sonra yakınlarına sarılarak gözyaşlarına boğuldu.

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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