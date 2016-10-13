Şoför suçluymuş

İstanbul Acıbadem'de araç içinde tartıştığı metrobüs şoförü Recai Türkoğlu'na, seyir halindeyken elindeki şemsiyeyle vurarak metrobüsün yoldan çıkmasınave 11 kişinin yaralanmasınaneden olan muhasebeci MuratAkbulut, kendini savundu. 23 Eylül günü meydana gelen olay, herkesin yüreğini ağzına getirmişti. Olayda suçunu kabul eden Akbulut, şoförün de masum olmadığını belirtti. Akbulut, "Bana küfür etti.Eliyle ittirdi. Şemsiyeyle şoförünbulunduğu kabin demirinevurdum. Bence bilerek aracın direksiyonunu bıraktı" diye konuştu.
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