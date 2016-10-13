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Şoför suçluymuş

Şoför suçluymuş
İstanbul Acıbadem'de araç içinde tartıştığı şoförü Recai Türkoğlu'na, seyir halindeyken elindeki şemsiyeyle vurarak metrobüsün yoldan çıkmasına ve 11 kişinin yaralanmasına neden olan muhasebeci Murat Akbulut, kendini savundu. 23 Eylül günü meydana gelen olay, herkesin yüreğini ağzına getirmişti. Olayda suçunu kabul eden Akbulut, şoförün de masum olmadığını belirtti. Akbulut, "Bana küfür etti. Eliyle ittirdi. Şemsiyeyle şoförün bulunduğu kabin demirine vurdum. Bence bilerek aracın direksiyonunu bıraktı" diye konuştu.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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