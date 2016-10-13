Skandala gebe

Doktor ihmali, kürtajla sona erdi! Kocaeli Gebze'de yaşayan 2çocuk annesi Esra Barbaros, 4 Eylül'de karın ağrısı şikayeti ile özel bir hastaneye gitti. Hamile olabileceğini söylemesine rağmen genç kadına ilaçlı tomografi çekildi. 24 Eylül'de tekrar doktora giden genç kadın, burada 5 aylık hamile olduğunu ve karnındaki bebeğin ilaçlı tomografiden olumsuz etkilendiğini öğrendi. Genç kadına kürtaj önerildi. 4 Ekim'de kürtajla bebeğini aldırmak zorunda kalan genç kadın, eşi ErcanBarbaros ile birlikte savcılığa giderek, özel hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Doktor hatası yüzünden kürtaj olmak zorunda kaldığını ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Esra Barbaros, hukuk mücadelesi başlattığını söyledi. Özel hastane ise "Hastamızın gebelikşüphesi olduğunu söylemesiüzerine ultrason ve kandagebelik testi yapılmış, klinikolarak hastamızda gebelikolmadığı tespit edilmiştir.Hastanın bilgisi ve yazılı onayıdahilinde tomografi çekilmiştir" açıklamasında bulundu.
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