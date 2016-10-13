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Skandala gebe

Esra Barbaros, ye gitti. olduğunu söylemesine rağmen ilaçlı çekildi. Anne karnındaki bebek etkilendi. Skandal kürtajla bitti!

Skandala gebe
Doktor ihmali, kürtajla sona erdi! Kocaeli Gebze'de yaşayan 2 çocuk annesi Esra Barbaros, 4 Eylül'de karın ağrısı şikayeti ile özel bir ye gitti. olabileceğini söylemesine rağmen genç kadına ilaçlı çekildi. 24 Eylül'de tekrar doktora giden genç kadın, burada 5 aylık hamile olduğunu ve karnındaki bebeğin ilaçlı tomografiden olumsuz etkilendiğini öğrendi. Genç kadına kürtaj önerildi. 4 Ekim'de kürtajla bebeğini aldırmak zorunda kalan genç kadın, eşi Ercan Barbaros ile birlikte savcılığa giderek, özel hastane hakkında suç duyurusunda bulundu. Doktor hatası yüzünden kürtaj olmak zorunda kaldığını ve bu yüzden psikolojisinin bozulduğunu söyleyen Esra Barbaros, hukuk mücadelesi başlattığını söyledi. Özel hastane ise "Hastamızın gebelik şüphesi olduğunu söylemesi üzerine ultrason ve kanda gebelik testi yapılmış, klinik olarak hastamızda gebelik olmadığı tespit edilmiştir. Hastanın bilgisi ve yazılı onayı dahilinde tomografi çekilmiştir" açıklamasında bulundu.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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