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’tan acı haber

Şırnak’tan acı haber
Şırnak'ın bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında 'lı terörisitlerle çıkan çatışmada 1 oldu, 2 asker yaralandı. Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 27 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı şehit olurken, 2 asker yaralandı. Şehit askerlerin cenazesi Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralı askerler de tedavi altına alındı. Öklük'ün acı haberi memleketi Ordu'nun Fatsa İlçesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Bir yıl önce göreve başlayan Jandarma Uzman Onbaşı Sercan Öklük'ün nişanlı olduğu, iznini memleketinde geçirdiği, 3 gün önce de izinden döndüğü belirtildi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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