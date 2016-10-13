Şırnak’tan acı haber

Şırnak'ın Besta bölgesinde düzenlenen operasyon sırasında PKK'lı terörisitlerle çıkan çatışmada 1 askerşehit oldu, 2 asker yaralandı. Teröristlerin açtığı ilk ateş sonucu 27 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Sercan Öklük şehit olurken, 2 asker yaralandı. Şehit askerlerin cenazesi Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, yaralı askerler de tedavi altına alındı. Öklük'ün acı haberi memleketi Ordu'nun Fatsa İlçesi'ndeki baba ocağına ulaştı. Bir yılönce göreve başlayanJandarma UzmanOnbaşı Sercan Öklük'ünnişanlı olduğu, iznini memleketinde geçirdiği, 3 gün önce de izinden döndüğü belirtildi.
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