  1. Ölüme yolculuk
  2. Bu peynirin dünyada eşi benzeri yok

Saldırganla ilk kez yüz yüze gelecek

Saldırganla ilk kez yüz yüze gelecek
İstanbul'da 12 Eylül günü otobüse binen Abdullah Çakıroğlu, şort giydiği gerekçesiyle hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme attı. Yaralanan Terzi, o günden bu yana olayın şokunu üzerinden atamadı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından tutuklanan saldırgan hakkında 2 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 26 Ekim'de görülecek ilk duruşmada saldırganla ilk kez karşı karşıya geleceğini anlatan Terzi, kendisini hazır hissetmese de duruşmaya gitmek istediğini açıkladı. Uğradığı saldırının ardından psikolojisinin bozulduğunu ve hala otobüse binemediğini söyleyen Terzi, "Saldırganın yıldırıcı bir ceza almasını istiyorum. 'Pişman değilim' dedi. Yine olsa yine yapacak. O zaman bu adamın dışarıda gezmesi çok saçma ve gezmemesi lazım" ifadesini kullandı.
Etiketler:
  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar