Saldırganla ilk kez yüz yüze gelecek

İstanbul'da 12 Eylül günü otobüse binen Abdullah Çakıroğlu, şort giydiği gerekçesiyle hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme attı. Yaralanan Terzi, o günden bu yana olayın şokunu üzerinden atamadı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından tutuklanan saldırgan hakkında 2 yıldan 9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 26 Ekim'de görülecek ilk duruşmada saldırganla ilk kez karşı karşıya geleceğini anlatan Terzi, kendisini hazır hissetmese de duruşmaya gitmek istediğini açıkladı. Uğradığı saldırının ardından psikolojisinin bozulduğunu ve hala otobüse binemediğini söyleyen Terzi, "Saldırganın yıldırıcı bir ceza almasını istiyorum. 'Pişman değilim' dedi. Yine olsa yine yapacak. O zaman bu adamın dışarıda gezmesi çok saçma ve gezmemesi lazım" ifadesini kullandı.