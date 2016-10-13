Saldırganla ilk kez yüz yüze gelecek

İstanbul'da 12 Eylül günü otobüse binen AbdullahÇakıroğlu, şort giydiği gerekçesiyle hemşire Ayşegül Terzi'ye tekme attı. Yaralanan Terzi, o günden bu yana olayın şokunu üzerinden atamadı. "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama", "Kasten yaralama" ve "Hakaret" suçlarından tutuklanan saldırgan hakkında 2 yıldan9 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 26 Ekim'de görülecek ilk duruşmada saldırganla ilk kez karşı karşıya geleceğini anlatan Terzi, kendisini hazır hissetmese de duruşmaya gitmek istediğini açıkladı. Uğradığı saldırının ardından psikolojisinin bozulduğunu ve hala otobüse binemediğini söyleyen Terzi, "Saldırganın yıldırıcı bir cezaalmasını istiyorum. 'Pişmandeğilim' dedi. Yine olsa yineyapacak. O zaman bu adamındışarıda gezmesi çok saçmave gezmemesi lazım" ifadesini kullandı.
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