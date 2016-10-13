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nden itirafı

'de programı kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan KOM Müdürü Engin Erdoğan tutuklandı. Erdoğan'ın savcılıkta verdiği ifadede, ByLock programını kullandığını itiraf ederek, bağlantılı olduğu kişileri anlattığı ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söylediği öğrenildi.

Polis müdüründen ByLock itirafı

'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Müdürü Engin Erdoğan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin haberleşmede kullandığı programı kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Erdoğan'ın savcılıkta verdiği ifadede, ByLock programını kullandığını itiraf ederek, bağlantılı olduğu kişileri anlattığı ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söylediği öğrenildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Erdoğan, tutuklandı.

Erdoğan, kentte yapılan birçok FETÖ/PDY operasyonunu yönetmişti.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 18:26
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MİLLET MİLLET

ihraç edilip maaş almamak ve cezasını çekmek kaydıyla olmalı.

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cevapla 13.10.2016 18:58
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