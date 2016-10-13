Polis müdüründen ByLock itirafı

Edirne'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) Müdürü Engin Erdoğan tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin haberleşmede kullandığı ByLock programı kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edildi.

Erdoğan'ın savcılıkta verdiği ifadede, ByLock programını kullandığını itiraf ederek, bağlantılı olduğu kişileri anlattığı ve etkin pişmanlık yasasından yararlanmak istediğini söylediği öğrenildi.

Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi hakimliğe sevk edilen Erdoğan, tutuklandı.

Erdoğan, kentte yapılan birçok FETÖ/PDY operasyonunu yönetmişti.