Türk Silahlı Kuvvetleri'nin peş peşe gerçekleştirdiği operasyonlarla iyice köşeye sıkışan terör örgütü PKK bölge halkının da artık isyan etmesi üzerine sivilleri hedef almaya başladı. AKParti'li siyasetçilere suikast düzenleyen teröristler şimdi de PKK'yı sosyal medya üzerinde eleştiren Kürt gençleri tehdit edip infaz ediyor. PKK'lı teröristlerin 30 Ağustos 2015'te yola döşediği patlayıcının askeri aracın geçişinden önce patlamasıyla manava sebze almaya giden 13 yaşındaki Fırat Sımpil hayatını kaybetti.

BÖLGE HALKI TEPKİLİ

Silvan'da yaşanan olayın ardından bölge halkı terör örgütü PKK'ya karşı cephe aldı. Onlardan birisi de cep telefonu dükkanı işleten 28 yaşındaki Orhan Bilekçiler'di. Bilekçiler Fırat'ın haince öldürülmesinden çok etkilendi ve o günden sonra sosyal medya hesabı üzerinden örgüte ağır eleştirilerde bulundu. Terör örgütü PKK'nın Kürt halkını temsil etmediğini bunun yerine onları katlettiğini anlattı.

CESEDİNİ KIRSALA ATTILAR

Bilekçiler'i tehdit etmeye başlayan PKK'nın şehir yapılanması üyesi teröristler Bilekçiler'i geçtiğimiz 7 Ekim'de arabasıyla birlikte kaçırdı. Gencin cesedi bir gün sonra Diyarbakır, Silvan Karayolunda ilçeye yaklaşık 40 kilometre mesafede kırsal alanda bulundu.

CEBİNE NOT BIRAKTILAR

Kafasına iki el ateş edilen Bilekçiler'in cebinde ise "Kürdistan İntikam Tugayı" yazılı not çıktı. Terör örgütüne yakın internet sitelerinde yapılan açıklamada ise Bilekçiler'in polisle iş birliği yaptığı belirtilerek, "Orhan Bilekçiler cezalandırılmıştır" denildi.

BABASI İSYAN ETTİ

PKK'lı teröristlerin kaçırarak öldürdüğü Orhan Bilekçiler'in babası Ömer Bilekçiler terör örgütüne isyan ederek, "Oğlum sadece sosyal medya hesabından doğru bulmadığı olayları eleştirmiş. PKK sivil halkı katlediyor. Artık yeter" diyerek tepki gösterdi.



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