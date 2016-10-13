Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Mesut Barzani liderliğindekiKürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanlık Konseyi Üyesi Ali Avni, terör örgütü PKK'nın, Musul'un Sincar ilçesinde İran'ın çıkarlarına hizmet edecek "ikinci bir Kandil" kurmak istediğini öne sürdü.

Avni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, PKK'nın bölgede çok tehlikeli bir silah haline gelip bazı ülkelerin taşeronluğunu üstlendiğini belirtti. Örgütün büyük bölümünün İran'ın kontrolünde olduğunu öne süren Avni, KDP'ye karşı yürütülen siyasetin tamamen İran ve Beşşar Esed rejimi tarafından şekillendirildiğini iddia etti.

Tahran yönetiminin, Ortadoğu'da "Şii Hilali" diye adlandırılan planı hayata geçirmek için büyük çaba harcadığını ve bu planda PKK'nın önemli rol üstlendiğini ileri süren Avni, şunları kaydetti:

"Şiiler, İran-Irak arasındaki Kasr-i Şirin'den (sınır kapısı) başlayıp, Irak, Suriye ve Lübnan'a kadar uzanan karayolu bağlantısını sağlama çabası içerisindeler. Irak merkezi hükümeti zaten Tahran'ın elinde. İran, Diyala ilinin Hanekin ve Kerkük'ün güney bölgelerinde üslerini kurmuş durumda. PKK, İran için hem Kerkük hem de Şengal (Sincar) gibi kilit bölgelerde bu hattın güvenliğini sağlayacak."

"PKK'nın Şengal'deki varlığı Şii Hilali için hayati önem taşıyor." diyen Avni, örgütün bölgede yayılmacı politikasını sürdürmek için stratejik Sincar dağında büyük hesaplar yaptığını söyledi.

Avni, "PKK, Şengal'de İran'ın çıkarlarına hizmet edecek ikinci bir Kandil kurma çabası içerisinde. Dağın içerisinde tünel kazıp kendilerine üs kurmak istiyorlar. Ancak oradaki Ezidiler ve KDP bu planın farkında." diye konuştu.

"PKK, TAŞERON BİR ÖRGÜTTÜR"

KDP Başkanlık Konseyi Üyesi Avni, PKK'nın Türkiye'deki Kürtler başta olmak üzere kendisinden olmayan tüm siyasi parti ve tarafları "hain" ilan edip hedef aldığına dikkati çekerek şunları söyledi:

"PKK, İran Kürtlerini rahat bırakmayıp, kendi alanlarında siyasi faaliyet göstermelerine izin vermiyor. Irak'ta bizim içişlerimize karışıyor. Suriye'de PYD'nin dışında ENKS'nin (Suriye Kürt Ulusal Konseyi) faaliyetine izin vermiyor. Türkiye'de faşist bir atmosfer oluşturup kendisinden olmayan tüm Kürtleri tehdit ediyor. Bununla yetinmeyen örgüt kendine karşı olanları öldürüp, hain ilan ediyor. PKK'nın dışında herkesi hain ve işbirlikçi görüyorlar."

PKK'nın Irak'ta Haşi Şabi (Şii milis gücü) çatısı altında hareket ettiğini belirten Avni, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de güya Kürtlerin haklarını savunuyorum diyeceksin ancak Irak'a gelip Tahran'ın taşeronluğunu yapan Bağdat'tan maaş alacaksın. Şengal'de Haşdi Şabi'nin çatısı altında kendini gösterip, Musul'u kurtarma operasyonuna katılacaksın. Bunları yapan taşeron çete örgütüdür."