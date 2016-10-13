Valilik tarafından bir süre önce geçici güvenlik bölgesi ilan edilerek sivillerin girişine yasaklanan Bestler Dereler Bölgesi ile Namaz Dağı bölgesinde kış üstlenmesine hazırlanan PKK ve teröristleri etkisiz hala getirmek için Jandarma Özel Harekat ve Komandoları katılımıyla büyük operasyon başlatıldı. Operasyona, Namaz Dağı üs bölgesi ile Çakırsöğüt 1'inci Komando Tugay Komutanlığındaki konuşlu obüslerden yapılan atışlarla destek verilirken, özellikle Namaz Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında zaman zaman sıcak temas sağlandığı belirtildi.

İnsansız Hava Araçları ile tespit edilen teröristlerin kaçış güzergahları sürekli ateş altına alınırken, obüs atışlarının yapıldığı bölgede dumanların yükseldiği görüldü.