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'nın kış üstlenmesine büyük

Valiliği tarafından bir süre önce geçici güvenlik bölgesi ilan edilen Bestler-Dereler Bölgesi ile Namaz Dağı bölgesinde 'nın kış üstlenmesine yönelik geniş çaplı hava destekli başlatıldı.

PKKnın kış üstlenmesine büyük operasyon

Valilik tarafından bir süre önce geçici güvenlik bölgesi ilan edilerek sivillerin girişine yasaklanan Bestler Dereler Bölgesi ile Namaz Dağı bölgesinde kış üstlenmesine hazırlanan ve teröristleri etkisiz hala getirmek için Jandarma Özel Harekat ve Komandoları katılımıyla büyük başlatıldı. Operasyona, Namaz Dağı üs bölgesi ile Çakırsöğüt 1'inci Komando Tugay Komutanlığındaki konuşlu obüslerden yapılan atışlarla destek verilirken, özellikle Namaz Dağı bölgesinde güvenlik güçleriyle teröristler arasında zaman zaman sıcak temas sağlandığı belirtildi.

İnsansız Hava Araçları ile tespit edilen teröristlerin kaçış güzergahları sürekli ateş altına alınırken, obüs atışlarının yapıldığı bölgede dumanların yükseldiği görüldü.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe 18:33
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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MİLLET MİLLET

büyük ihtimalle yer altına indiler dışarı çıkmadan 3 ay kadar kalabilirler. onun için tüssüleyin ki aldıkları nefesle gebersinler.

Aynı Görüşte misiniz?
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hayır0
cevapla 13.10.2016 19:00
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