Muş'ta terör örgütü PKK üyesi olmak suçundan tutuklanan Özcan A'nın telefonunda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kriptolu mesajlaşma uygulaması "ByLock" bulundu.

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, Muş'ta 15 Eylül'de Suluca köyü yakınlarında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının zırhlı aracın geçişi esnasında infilak ettirilmesi sonucu 12 askerin yaralandığı olayın yanı sıra birçok terör saldırısıyla bağlantısı bulunduğu ve teröristlere yardım, yataklık ettiği gerekçesiyle aranan şüpheli Özcan A, Batman'daki bir noterde işlem yaparken polis ekiplerince yakalandı.

Muş Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma nedeniyle kente getirilen şüpheli Özcan A'nın cep telefonunda "ByLock" uygulamasına rastlandı.

İl Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özcan A, "terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Vali Seddar Yavuz, olayla ilgili twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütü üyeliğinden tutuklanan örgüt üyesinin ByLock kullandığı tespit edildi. PKK, FETÖ el ele..." ifadesini kullandı.