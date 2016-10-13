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Ölüme yolculuk

Ölüme yolculuk
Rus 'na ait uçakta skandal patlak verdi. Antalya-Moskova uçağında seyahat eden 50 yaşındaki bir kadın, kalkıştan 45 dakika sonra hayatını kaybetti. Yolcunun cenazesi, Moskova'ya inene kadar yaklaşık 3 saat boyunca uçağın koridorunda bekletildi. Pilotun acil iniş yapmak yerine Moskova'ya devam etmesi tepki çekti. Kadının kalp yetersizliği sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi. Ayrıca talihsiz yolcunun diyabet hastası olduğu ve ilaçlarını valizine koyduğu kaydedildi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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