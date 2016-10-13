  1. Şoför suçluymuş
  2. Son haykırış

Öfkenin bedeli ölüm oldu!

Eşine kızıp mide küçültme operasyonu geçiren , öfkesinin bedelini canıyla ödedi. Fazla kilolardan kurtuldu ama hayatını kaybetti

Öfkenin bedeli ölüm oldu!
Sakarya Pamukova'da yaşayan 27 yaşındaki Ebru Çoban, 8 yıl önce Fatih S. ile evlenerek İzmir'e yerleşti. Evlendiğinde 110 kilo olan, ilerleyen yıllarda 145 kiloya ulaşan Ebru Çoban ile eşi çocukları da olmayınca sorunlar yaşamaya başladı. Çift, 2 yıl önce boşandı. Boşandığı eşinin kilolarını sorun etmesine kızan genç kadın, geçen yıl Ankara'da mide küçültme ameliyatı geçirdi. Ameliyattan 15 gün sonra mide kanaması geçirdi, beynine pıhtı atması sonucu felç oldu. Yatağa bağımlı yaşayan Çoban 70 kiloya düşünce, Adapazarı Toyotasa Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu kötüye gidince İzmit'te özel bir hastaneye sevk edildi. Genç kadın buradan tabutta çıktı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Ebru Çoban, dün memleketinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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