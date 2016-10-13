Ne yaptın Emrullah!

Bir genç daha girdiği bunalımdan çıkamadı. Çareyi intihar etmekte bulan gencin ailesi ve arkadaşları yıkıldı. Psikolojik olarak zorlu bir dönem geçiren 21 yaşındaki Emrullah, köprüye çıktı. KendisiniSuat Uğurlu Barajı'nın serinsularına bırakarak yaşamınısonlandırdı. Yürek burkan olay dün Samsun'da yaşandı. EmrullahBalcı bir süre önce psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. İçinekapanan ve çevresiyle iletişiminikoparan Balcı bunalıma girdi. Genç, intihara karar verdi. Dün iseyaklaşık 10 metre yüksekliktebulunan Eynel Köprüsü'ne gitti.Burada etrafı izleyen EmrullahBalcı, Suat Uğurlu Barajı'naatladı. Sert bir şekilde suyaçakıldı. Ggencin atladığı görençevredeki vatandaşlar, durumupolis ve sağlık ekiplerinebildirdi. İhbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar olay yerinde giderek arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılançalışmalarının ardındanEmrullah Balcı'nın cesedineulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cesedi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları ise yıkıldı. Bir görgü tanığı "Köprünün korkularına çıkan genci görünce 'yapma' diye bağırdım. Ancak beni dinlemedi. Atladı" diye konuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.