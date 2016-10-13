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Ne yaptın Emrullah!

Bunalıma giren 21 yaşındaki Emrullah Balcı, köprüden Suat Uğurlu Barajı’na atladı. Dalgıç polisler arama çalışması başlattı Gencin cesedi kısa sürede sudan çıkarıldı

Ne yaptın Emrullah!
Bir genç daha girdiği bunalımdan çıkamadı. Çareyi etmekte bulan gencin ailesi ve arkadaşları yıkıldı. Psikolojik olarak zorlu bir dönem geçiren 21 yaşındaki Emrullah, köprüye çıktı. Kendisini Suat Uğurlu Barajı'nın serin sularına bırakarak yaşamını sonlandırdı. Yürek burkan olay dün Samsun'da yaşandı. Emrullah Balcı bir süre önce psikolojik sorunlar yaşamaya başladı. İçine kapanan ve çevresiyle iletişimini koparan Balcı bunalıma girdi. Genç, intihara karar verdi. Dün ise yaklaşık 10 metre yükseklikte bulunan Eynel Köprüsü'ne gitti. Burada etrafı izleyen Emrullah Balcı, Suat Uğurlu Barajı'na atladı. Sert bir şekilde suya çakıldı. Ggencin atladığı gören çevredeki vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıçlar olay yerinde giderek arama-kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalarının ardından Emrullah Balcı'nın cesedine ulaşıldı. Sudan çıkarılan gencin cesedi Ayvacık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Acı haberi alan yakınları ise yıkıldı. Bir görgü tanığı "Köprünün korkularına çıkan genci görünce 'yapma' diye bağırdım. Ancak beni dinlemedi. Atladı" diye konuştu.
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  • 13 Ekim 2016, Perşembe
  • Gazete
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