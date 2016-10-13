Milyoner Öksüz

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) uzmanlarının 17-25 Aralık 2013 darbe girişimi sonrasında Bank Asya hesaplarına yönelik incelemeleri raporlaştırıldı. Raporda, 17-25 Aralık kumpasının ardından Bank Asya'dan 100 bin kişinin hesabını kapattığı, buna karşın FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'yı kurtarmak için iki gün içinde 197 bin yeni hesapaçılarak milyonlarca lira yatırıldığı belirtildi.
ÖĞRETİM ÜYESİNDEN 42.5 MİLYON TL
Bankada bulunan 18 milyar TL'lik hesap varlığının yüzde 20'lik kısmının akademisyenler üzerinden kurgulandığı görüldü. 5 bin akademisyenin 17-25 Aralık darbe girişiminden sonra yaklaşık 5 milyarlirayı bankaya yönlendirdiği ortaya çıkarıldı. Bankada hesabı bulunan akademisyenler arasında en çok parası olan 42.5 milyon lira ile Eskişehir OsmangaziÜniversitesi'ndeki A.D. isimli bir kadın araştırmagörevlisi oldu. FETÖ'nün firari imamı Adil Öksüz ve ailesinin de bir gecede Bank Asya'ya 4 milyon lira yatırdığı görüldü.
FETÖ'nün Bank Asya'yı kurtarmak için 5 bin akademisyen üzerinden 5 milyar lira fon yönlendirildiği ortaya çıktı. Adil Öksüz ve ailesinin hesaplarında 4 milyon lira çıktı.
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